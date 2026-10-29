Xposible Colsubsidio reconoció a 33 proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible

En su octava edición, Xposible Colsubsidio reconoció 33 proyectos de grandes y medianas empresas que impulsan transformaciones en distintos sectores y territorios de Colombia. Foto: Cortesía

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En su octava edición, Xposible Colsubsidio reconoció 33 proyectos empresariales de grandes y medianas empresas que generan transformaciones en distintos sectores y territorios del país, con aportes en los ámbitos social, ambiental y económico. El encuentro reunió a líderes empresariales para conversar sobre los desafíos del país y el papel de las empresas en la construcción de un futuro sostenible.

Xposible es la comunidad empresarial que visibiliza proyectos que demuestran que hacer negocios haciendo el bien es una forma de generar valor, crecer y contribuir al progreso de Colombia.

En esta edición, la convocatoria recibió 337 postulaciones de empresas de distintas regiones, con propuestas orientadas a responder a tres grandes desafíos: la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad. La evaluación estuvo a cargo de CECODES – Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, aliado técnico de esta iniciativa.

“En Colsubsidio creemos en el papel del tejido empresarial como un actor fundamental en la construcción de una sociedad con más oportunidades para todos. El compromiso empresarial va más allá de los resultados económicos: se refleja en la capacidad de generar valor para la sociedad y transformar realidades. Cuando las empresas integran criterios sociales y ambientales en sus decisiones, pueden crecer, promover el uso responsable de los recursos y aportar a la calidad de vida de las personas y las comunidades”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

El encuentro también propició una conversación sobre los retos del país y el aporte del sector empresarial a su desarrollo. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, fue el anfitrión del espacio, que contó con la participación de Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio, y Juan Esteban Orrego, director de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Beneficios para las empresas reconocidas

Además de visibilizar sus proyectos, las empresas podrán acceder a espacios de formación para sus equipos, participar en Visión Sostenible, el video-podcast que amplifica las historias y aprendizajes de líderes empresariales, y fortalecer sus conexiones con otras organizaciones de la Comunidad Empresarial Xposible.

Foto: Cortesía Xposible Colsubsidio

Los 33 proyectos en la octava edición 2026 de Xposible Colsubsidio:

Fundación Unibán — Resiliencia Climática: promueve la restauración de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en el Urabá antioqueño.

Agropecuaria Aliar — Plan Marco para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible de los Resguardos Indígenas: impulsa un modelo de desarrollo productivo junto con comunidades indígenas del Meta, que fortalece sus oportunidades económicas.

Fundación Carvajal — Mi Hogar Avanza: acompaña a hogares del Valle del Cauca y norte del Cauca en la construcción de oportunidades para superar la pobreza multidimensional.

Corporación Colombia Internacional (CCI) — 500 Mil Agroempresarias: fortalece emprendimientos de mujeres rurales mediante asistencia técnica, inversión y acceso a mercados.

Konecta — Barreras Invisibles, Talento Invencible: facilita el empleo de personas con discapacidad visual mediante formación y tecnología accesible.

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos — Implementación Estratégica de Pago por Servicios Ambientales (PSA)-RESA : conserva bosques de Tumaco mediante incentivos ambientales y alternativas productivas comunitarias.

Fundación Alpina — SER-RASSA: Sistema de Extensión Rural para la Ruralidad Agroalimentaria Sostenible y Saludable: fortalece las capacidades de comunidades rurales mediante producción sostenible.

Monet Colombia S.A.S. — MOVE: Población Migrante y Desplazados Internos: amplía el acceso al crédito para población migrante y desplazada.

Fundación Saciar — Ecosistema Intersectorial de Sostenibilidad Ambiental y Seguridad Alimentaria de Antioquia: recupera excedentes agropecuarios conservando su calidad e inocuidad para destinarlos, a través de programas sociales, a comunidades que enfrentan inseguridad alimentaria.

Universidad EAN — EAN Orinoquía: conecta la academia y comunidades del Vichada para impulsar la innovación territorial.

ATP Ingeniería S.A.S. — Certificación Carbono Neutro del Parque Ecológico Industrial El Recreo: implementa acciones de descarbonización industrial mediante la medición y reducción de emisiones, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Postobón S.A. — Programa de Movilidad Sostenible Postobón: promueve la transformación de su operación de transporte mediante tecnologías limpias, renovación de flota y acciones orientadas a reducir las emisiones.

Sodimac Colombia S.A. — Yo Creo en la Construcción de mi Futuro: ofrece formación y oportunidades de empleo a jóvenes en el sector de la construcción, con énfasis en la inclusión de mujeres.

Brinsa S.A. — Acueductos con Propósito: mejora acueductos comunitarios y el acceso al agua potable en Cundinamarca.

Colviseg — Ecosistema Tecnológico de Seguridad Vial COLVISEG: integra herramientas digitales, formación y seguimiento de operaciones para fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá — Parque Fotovoltaico PTAP El Dorado: incorpora energía solar en la operación de la planta de tratamiento de agua potable El Dorado.

Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P. BIC — PER: Modelo de Biodiversidad y Economía Circular: desarrolla soluciones para el aprovechamiento de residuos y la protección de ecosistemas en el territorio.

Corporación Universitaria Minuto de Dios — Modelo Diferencial de Atención a Educación Superior en Contexto Penitenciario: facilita el acceso a educación superior para personas privadas de la libertad, fortaleciendo sus capacidades y oportunidades de reintegración social.

Gobernación de Cundinamarca — Abejas con la Conservación: articula la apicultura, la restauración ecológica y la protección de ecosistemas estratégicos para contribuir a la conservación del recurso hídrico.

Laboratorios Baxter S.A. — Vida en Movimiento: recupera bolsas intravenosas de PVC y las transforma en materia prima para nuevos productos.

Organización Corona — Plan de Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos: conserva ecosistemas y vincula comunidades a proyectos productivos sostenibles.

Alcaldía de Chía — Chía Biodiversa: promueve la conservación de ecosistemas estratégicos mediante el monitoreo de especies.

CEMPRE Colombia — Movimiento Re / Reciclar Tiene Valor Bogotá: fortalece organizaciones de recicladores y el aprovechamiento de materiales posconsumo.

Constructora Bolívar — Seguridad Alimentaria: Nutrición que Transforma Bienestar: mejora la alimentación de trabajadores de obra mediante infraestructura y educación nutricional.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) — Entornos Sostenibles a través de Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: implementa acciones de producción sostenible, gestión del agua y restauración ambiental.

Corporación Organización El Minuto de Dios — Banco de Ropas y Roperos: Economía Circular Textil que Transforma Comunidades: promueve la recuperación y reutilización de prendas para reducir residuos y generar oportunidades de inclusión social.

Holcim Colombia S.A. — Respirando Sostenibilidad: Entornos Limpios a través de la Movilidad Sostenible: impulsa la electrificación de equipos industriales y de transporte para reducir emisiones y avanzar en la transición energética.

Smile Bogotá S.A.S. — La Academia SMILE: Forma gratuitamente en gastronomía a jóvenes, mujeres y migrantes por WhatsApp.

Agropecuaria Aliar — Sistema Integral de Economía Circular y Valorización de Efluentes Porcícolas en el Predio Machijure: transforma residuos de la producción porcícola en insumos agrícolas y energía, promoviendo el aprovechamiento de recursos y la reducción de impactos ambientales.

Alpina — Ganadería Sostenible: Agrósfera: acompaña a ganaderos con datos y asistencia técnica para mejorar su producción sostenible.

Fundación Bavaria — Monitoreo Participativo de Biodiversidad en el Área de Influencia de los Páramos de Santurbán y Chingaza: vincula a comunidades rurales en el monitoreo de especies y la conservación de ecosistemas estratégicos mediante herramientas de ciencia ciudadana.

Nestlé de Colombia S.A. — Agricultura Regenerativa: acompaña a productores de café y leche en prácticas que protegen suelos y ecosistemas.