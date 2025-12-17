Zcapitta debuta con Exuvia París: alta costura emocional con sello latino

Inspirada en los talleres íntimos de la alta costura parisina —del plisado artesanal al trabajo minucioso del encaje y la corsetería—, la colección reúne piezas diseñadas en atelier que se adhieren al cuerpo como una segunda piel. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde un atelier que dialoga entre París y Madrid, la diseñadora colombiana Claudia Rosado construye un lenguaje propio en la moda de autor. Radicada en España y fundadora de la firma Zcapitta, su propuesta no se inscribe en el vaivén de las tendencias: emerge de una narrativa íntima, del tránsito personal hacia la libertad emocional. En su universo creativo, el dolor se transforma en belleza estética y la memoria se convierte en manifiesto.

Rosado diseña desde la cicatriz. Cada colección es un acto de reconciliación consigo misma y, a la vez, un homenaje a muchas mujeres. Sus prendas no buscan agradar ni encajar; están hechas para expandirse, para liberar. El resultado es un estilo editorial y poético que mezcla lo estructurado con lo sensual, lo arquitectónico con lo simbólico. Zcapitta no es una marca complaciente: es un espacio donde el cuerpo guarda secretos y la mujer encuentra poder.

Esa filosofía se materializa en Exuvia París, la nueva colección de la casa, presentada en un pre lanzamiento on demand concebido entre París y Madrid, que debutó el 18 de noviembre de 2025. Más que una cápsula, Exuvia es un abrebocas provocativo al minimalismo sensual que define el ADN de Zcapitta. La propuesta explora la tensión entre piel y estructura, fragilidad y fuerza, visible y oculto.

Inspirada en los talleres íntimos de la alta costura parisina —del plisado artesanal al trabajo minucioso del encaje y la corsetería—, la colección reúne piezas diseñadas en atelier que se adhieren al cuerpo como una segunda piel. Mesh translúcido, crepé y encajes dialogan con cortes estratégicos, pliegues anatómicos y transparencias medidas. Cada prenda funciona como una coraza delicada: sostiene, protege y libera a la vez. Un lujo íntimo que se experimenta más de lo que se muestra.

“No diseño ropa; diseño pieles nuevas para mujeres que están atravesando una liberación”, afirma Rosado. Para ella, Exuvia es un ritual de renacimiento: una piel que se desprende para revelar otra más consciente, precisa y libre. “Mi inspiración nace de mis propias cicatrices emocionales. Allí entendí que la moda no es vanidad: es arquitectura emocional”, confiesa la directora creativa.

Las referencias geográficas atraviesan la colección con sutileza. En los diseños se intuyen los atardeceres eléctricos de Ibiza y los amaneceres dorados de Marbella, pero la raíz más profunda nace en París, cuna de la alta costura. De allí Zcapitta recoge la disciplina, la precisión técnica y el deseo, para traducirlos en un lenguaje íntimo, minimalista y profundamente femenino.

Exuvia París marca el inicio de un vocabulario estético que mira el cuerpo desde la liberación y el deseo, desde la vulnerabilidad que sostiene y la fuerza que se revela sin miedo. La colección está disponible desde el 18 de noviembre para Colombia en zcapitta.com/collections/xsuvia-paris y para México en zcapitta.com.mx/collections/exuvia-paris. En cada pieza, Claudia Rosado confirma que, cuando la moda nace de la herida, puede convertirse en un acto de libertad