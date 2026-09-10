¿A qué distancia y profundidad se siembra la yuca y cuánto produce?

Y aunque para el consumidor pueda parecer tan sencillo como comprarla, para el agricultor obtener una buena raíz requiere tomar varias decisiones desde mucho antes de la cosecha. Porque no cualquier variedad sirve para cualquier…

Hay una raíz que está presente en buena parte de nuestras comidas y que, aunque muchas veces pasa desapercibida, tiene una enorme importancia para la alimentación y la agroindustria: la yuca . Está en sopas, sancochos y otros platos, pero también llega a los mercados convertida en harina, almidón y otros productos.

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Y aunque para el consumidor pueda parecer tan sencillo como comprarla, para el agricultor obtener una buena raíz requiere tomar varias decisiones desde mucho antes de la cosecha. Porque no cualquier variedad sirve para cualquier destino, y aspectos como la calidad de las estacas, el tipo de suelo, la distancia entre plantas, el control de malezas y el momento de recogerla pueden determinar el rendimiento y la calidad de la producción.

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¿Qué tener en cuenta con la yuca y a qué distancia se siembra?

Antes de establecer un cultivo de yuca, es importante definir para qué se producirá y cuál será el mercado de destino. Las características que busca un comprador para consumo fresco no necesariamente son las mismas que exige la industria para producir harina o almidón, alimentar animales o comercializar el producto en otros mercados. Por eso, la variedad, el material de siembra, la densidad y hasta el momento de cosecha deben ajustarse a las condiciones de la zona y al uso final de la raíz.

El primer paso es preparar adecuadamente el terreno. Según las recomendaciones de AGROSAVIA en su manual para el cultivo de yuca, en terrenos planos se puede realizar una preparación del suelo a una profundidad de entre 30 y 40 centímetros, seguida de dos o tres rastrilladas, hasta conseguir un suelo suficientemente mullido.

La distancia entre plantas también debe ajustarse al sistema de producción y a las condiciones locales. Como referencia, en algunos sistemas de monocultivo se utiliza una distribución de 1 metro entre plantas por 1,2 metros entre surcos, lo que equivale a unas 8.333 plantas por hectárea, antes de descontar caminos, bordes u otras áreas que no estén destinadas a la siembra.

También es importante recordar que la yuca contiene compuestos cianogénicos en cantidades variables. Por esta razón, no debe consumirse cruda y es necesario utilizar variedades identificadas y aplicar métodos de preparación o procesamiento adecuados para el producto final.

¿Cómo sembrar?

Después de elegir el terreno y preparar el suelo, llega uno de los pasos más importantes: seleccionar la variedad y las estacas con las que se establecerá el cultivo. La elección no debería hacerse únicamente pensando en cuánto puede producir una planta, sino también en el uso que tendrá la cosecha.

Para consumo fresco, por ejemplo, pueden ser determinantes características como el sabor, la textura, el color de la pulpa, el tamaño y la uniformidad de las raíces. Si la producción se destinará a la elaboración de harina o almidón, en cambio, pueden cobrar mayor importancia el contenido de materia seca, la calidad del almidón y el rendimiento durante el procesamiento.

Elección de las estacas

La yuca se multiplica principalmente mediante estacas o trozos de tallo, por lo que la calidad del material de siembra es fundamental. Lo recomendable es obtenerlas de plantas sanas y vigorosas, sin señales de enfermedades o daños.

Para seleccionarlas, tenga en cuenta:

Que provengan de plantas sanas.

Que el tallo esté maduro y en buenas condiciones.

Que los cortes sean limpios y no tengan daños.

Que las herramientas utilizadas para cortarlas estén limpias para reducir el riesgo de transmitir enfermedades.

Que tengan el tamaño adecuado para la variedad y las condiciones de siembra.

La elección de la variedad también debe hacerse de acuerdo con la región y el destino de la producción. Según AGROSAVIA, factores como la temperatura, el suelo y las condiciones ambientales influyen en el comportamiento de las diferentes variedades. Por eso, una variedad que presenta buenos resultados en una región no necesariamente tendrá el mismo desempeño en otra, por ello, debe averiguar muy bien qué variedad comprar con viveros certificados o expertos como los jardines botánicos, que pueden asesorarlo correctamente.

En Colombia existen variedades adaptadas a distintas zonas. Por ejemplo, AGROSAVIA registra materiales como Caramanteña, Remediana, La Siete Cueros y La Caucana en Antioquia; la No. 40, Algodona Amarilla, La Llanera, La Amarilla y La Blanca en el Valle del Cauca; y variedades como Chilacoa, Rastrojuna, La Coneja y La Sopruna en Tolima, entre otras.

Un punto que debe tener en cuenta a la hora de elegir la variedad es que tradicionalmente se ha clasificado la yuca según su contenido de compuestos cianogénicos en dos grandes grupos: las llamadas amargas o bravas, utilizadas principalmente para la elaboración de almidón y harinas, y las dulces o mansas, destinadas principalmente a la alimentación humana y animal. Esta clasificación es importante porque el uso de la yuca y la forma de procesamiento deben corresponder a las características de la variedad.

El manejo durante los primeros meses

La etapa inicial requiere especial atención porque las plantas jóvenes todavía compiten con las malezas por luz, agua y nutrientes. Por eso, el control oportuno de estas plantas es una de las labores más importantes después de la siembra.

No se trata simplemente de mantener el terreno completamente limpio durante todo el ciclo, sino de evitar que las malezas dominen el cultivo durante las etapas en las que la yuca es más vulnerable a esa competencia.

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¿Cuándo se cosecha la yuca?

El tiempo de cosecha no es igual para todas las variedades. Algunas pueden estar listas alrededor de los ocho meses, mientras que otras necesitan permanecer más tiempo en el terreno. La decisión debe considerar tanto las características de la variedad como las condiciones del cultivo y, especialmente, el destino que tendrá la producción.

Este último punto es importante porque una raíz destinada al consumo fresco puede tener requisitos diferentes a la que será utilizada como materia prima para la industria. Además, la yuca tiene una particularidad que debe tenerse presente: después de ser cosechada, puede deteriorarse rápidamente. Los golpes, cortes y rupturas de las raíces aceleran este proceso y afectan especialmente la calidad del producto fresco.

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Si quiere saber cómo conservar mejor la yuca, puede leer esta nota en donde le decimos todo lo que debe considerar: ¿Cómo guardar la yuca cruda con cáscara o pelada para que no se dañe y dure más?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧