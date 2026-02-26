Acá te enseñamos a hacer un sabroso “dip” de cebolla crujiente

Este dip de cebolla es una receta práctica y fácil de llevar a la mesa. Foto: Getty Images - bhofack2

Un poco de la historia del “dip”

No es muy claro el origen de este plato, ya que ha tenido diferentes adaptaciones según el país. Básicamente, un dip es una mezcla de diferentes ingredientes que dejan como resultado un líquido espeso, mucho más que el de una salsa tradicional. Funciona como acompañante de diferentes “snacks” tales como: nachos, pan, galletas e incluso verduras.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con cebollino chino Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 250 gramos de queso crema o labneh

1 cucharadita de cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta negra, orégano, perejil y eneldo

Ralladura de ½ limón

1 cucharada de mayonesa

½ cucharada de mostaza Dijon

1 cucharada de miel

Sal al gusto

½ cebolla blanca ½ morada, cortadas finamente

Cebollino chino

Preparación

En un bowl, mezcla el queso crema, las especias, la ralladura de limón, la mayonesa, la mostaza Dijon, la miel y la sal hasta obtener una mezcla homogénea.

Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Agrega la cebolla en juliana y dórala hasta que esté bien crujiente. Retira y escurre el exceso de aceite.

Sirve el dip en un recipiente. Añade la cebolla crujiente encima y termina con cebollino fresco picado.

