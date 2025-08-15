No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Aceite saborizado al estilo peruano

Usa esta propuesta en la cocción de un arroz, para saltear vegetales, carnes, o dar un toque especial a tus platos favoritos.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
15 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
El aceite saborizado tiene un toque aromático ideal para tus recetas.
El aceite saborizado tiene un toque aromático ideal para tus recetas.
Foto: Getty Images - NikiLitov
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del jengibre

El jengibre nació en Asia, especialmente de las regiones tropicales como India y China. Ha sido cultivado y utilizado tanto como especia para cocinar como por sus propiedades medicinales.

Vínculos relacionados

Receta: tacos de pollo al pastor
Receta de sándwich de cerdo BBQ
En Bogotá hay una heladería con sabor a selva colombiana

Fue durante la Edad Media que el jengibre se convirtió en un popular producto de comercio en Europa. Además de su uso culinario, el jengibre ha sido valorado por sus beneficios para la salud, como aliviar problemas digestivos y tener propiedades antiinflamatorias. Dato curioso: Su nombre científico es “Zingiber officinale”.

Gastronomía: Peruana.

Ideal para un salteado de mariscos, carnes y vegetales

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 litro de aceite neutro
  • 2 tallos de jengibre
  • 2 tallos de cebolla larga

Preparación

En una olla a fuego muy bajo, añade el litro de aceite junto con tallos de cebolla larga y trozos de jengibre.

Cocina a fuego lento durante varios minutos, hasta que los ingredientes estén ligeramente dorados pero sin quemarse. Este proceso permite que el aceite se infusione con sus sabores.

Una vez que el aceite esté bien impregnado de los aromas, apaga el fuego.

Agrega un poco más de tallo de cebolla larga fresco y zumo de jengibre (puedes rallarlo y exprimirlo para extraer el jugo).

Incorpora también algunos trozos frescos de jengibre si lo deseas, para intensificar el sabor.

Deja reposar el aceite durante 3 días en un frasco bien cerrado, preferiblemente de vidrio.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Aceite saborizado

Receta con jengibre

Receta para hacer aceite en casa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar