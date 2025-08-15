Aceite saborizado al estilo peruano

El aceite saborizado tiene un toque aromático ideal para tus recetas. Foto: Getty Images - NikiLitov

Un poco de la historia del jengibre

El jengibre nació en Asia, especialmente de las regiones tropicales como India y China. Ha sido cultivado y utilizado tanto como especia para cocinar como por sus propiedades medicinales.

Fue durante la Edad Media que el jengibre se convirtió en un popular producto de comercio en Europa. Además de su uso culinario, el jengibre ha sido valorado por sus beneficios para la salud, como aliviar problemas digestivos y tener propiedades antiinflamatorias. Dato curioso: Su nombre científico es “Zingiber officinale”.

Gastronomía: Peruana . Ideal para un salteado de mariscos, carnes y vegetales Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 litro de aceite neutro

2 tallos de jengibre

2 tallos de cebolla larga

Preparación

En una olla a fuego muy bajo, añade el litro de aceite junto con tallos de cebolla larga y trozos de jengibre.

Cocina a fuego lento durante varios minutos, hasta que los ingredientes estén ligeramente dorados pero sin quemarse. Este proceso permite que el aceite se infusione con sus sabores.

Una vez que el aceite esté bien impregnado de los aromas, apaga el fuego.

Agrega un poco más de tallo de cebolla larga fresco y zumo de jengibre (puedes rallarlo y exprimirlo para extraer el jugo).

Incorpora también algunos trozos frescos de jengibre si lo deseas, para intensificar el sabor.

Deja reposar el aceite durante 3 días en un frasco bien cerrado, preferiblemente de vidrio.

