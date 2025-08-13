Receta de sándwich de cerdo BBQ

Si no te gusta el pan tajado, puedes usar pan de hamburguesa para preparar este sándwich de cerdo BBQ. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del sándwich

Esta común y popular receta tiene su origen en el siglo XVIII. Cuenta la historia que existió un aristócrata inglés, John Montagu que decidió incluir este plato para no ensuciarse los dedos mientras jugaba a las cartas. Aunque se desconoce el origen de la receta, su elaboración es quizá una de las más sencillas de la culinaria, ya que se elabora con dos rebanadas de pan que contienen ingredientes como la carne, tomate, queso, lechuga y salsas.

En diferentes partes del mundo este alimento también es conocido como “bocadillo”. Existen ciudades costeras británicas que le hacen un homenaje a esta receta tradicional, ofreciendo cualquier cantidad de variaciones en su receta original, por ser uno de los aperitivos más famosos del mundo.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa tus salsas favoritas en esta receta Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 200 gramos de lomo de cerdo

Pan de tu preferencia

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de salsa BBQ

1 cucharada de salsa chipotle

Preparación

En un bowl grande, mezcla la carne de cerdo desmenuzada con sal, pimienta y ajo. Asegúrate de que todos los sabores se integren bien.

Calienta una sartén y cuando esté lista, añade la carne ya sazonada.

Una vez que la carne esté caliente y ligeramente dorada, añade la salsa BBQ. Mezcla bien para que toda la carne quede cubierta con la salsa. Cocina a fuego medio durante unos 5-7 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la salsa se reduzca un poco y se impregne bien.

Si te gusta un pan más crujiente, tuéstalo ligeramente en la sartén o en una tostadora.

Añade una buena porción de cerdo BBQ caliente sobre la base del pan. Puedes añadir tus toppings favoritos como ensalada de col, cebolla caramelizada o queso.

Cubre con la otra mitad del pan y listo. Sirve caliente y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧