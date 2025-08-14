Receta: tacos de pollo al pastor

Sirve estos tacos con pepinillos y con queso rallado por encima. Foto: Getty Images - Benito Juncal

Un poco de la historia de este plato

Miles de historias se le adjudican a esta delicia gastronómica. Algunos dicen que Juan Méndez de Chihuahua, México, usó un burro para llevar provisiones para su carrito de comida, y que envolvía en una gran tortilla de harina casera la comida caliente para que no perdiera su exquisitez; otros dicen que nacieron en la revolución industrial mexicana, sin embargo, el origen de este plato parece cobrar más realismo con la teoría de su nacimiento en Guanajuato, un estado en el centro de México.

Se abrieron paso en Estados Unidos en 1900, y hoy por hoy han cruzado todas las fronteras existentes en el mundo para ser los favoritos de los amantes de la buena gastronomía. Su evolución ha sido constante y pasó de ser una envoltura de carne, queso y tomate,a un plato fuerte donde se pueden agregar un sinnúmero de ingredientes, según el gusto de los comensales.

Gastronomía: Mexicana . El achiote resaltará sabores en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Filetes de contramuslo (al gusto)

Tortillas de maíz

1 cucharadita de sal

2 rodajas de piña

1/2 taza de jugo de naranja

El zumo de un limón

1 cucharada de vinagre

1 cucharadita de ajo

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de achiote

1/2 cucharadita de pimienta

Preparación

En una sartén, calienta las tortillas de maíz. Una vez listas, guárdalas entre dos paños limpios para que se mantengan calientes.

En la misma sartén, añade un poco de aceite y dora la piña hasta que esté bien caramelizada. Cuando esté lista, resérvala a un lado.

Utiliza contramuslos de pollo deshuesados y sin piel. Marina el pollo con los Jugo de naranja, jugo de limón, vinagre, ajo, paprika, achiote, pimienta y sal.

En una sartén bien caliente, cocina el pollo por ambos lados hasta que esté dorado. Luego, agrega el jugo restante de la marinada y deja que se reduzca hasta espesar. Una vez cocido, corta el pollo en tiras.

Armar los tacos

Sobre cada tortilla de maíz añade: tiras de pollo al pastor, piña dorada, cebolla picada, cilantro fresco y unas gotas de jugo de limón. Sirve y disfruta.

