Activa fogones y cocina esta receta de mejillones al curry

Un poco de la historia del curry

El curry nació en el subcontinente indio y la palabra proviene de la expresión tamil india “Kari”, que significa salsa o sopa para comer con arroz. Consiste en una mezcla de especias en las cuales el cilantro, la cúrcuma y el comino casi siempre están presentes.

Este sabor ya preparado en polvo tal como lo conocemos en Occidente, es un invento británico del siglo XVIII. En el resto del mundo, el curry se elabora desde cero mezclando especias enteras que varían según las tradiciones regionales.

Gastronomía: India . Termina esta receta con cilantro o perejil Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 kilogramo de mejillones frescos limpios

1 cucharada de aceite de coco

½ cebolla blanca finamente picada

1 diente de ajo picado

2 cucharaditas de curry en polvo

200 mililitros de leche de coco

½ limón (su jugo)

Sal y pimienta al gusto

Preparación

En una olla profunda vierte el vino blanco y agrega los mejillones. Cocina a fuego medio, tapados, hasta que comiencen a abrirse. Retíralos del fuego y conserva solo una de las conchas.

En una olla grande, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

Agrega el ajo y el curry, revuelve por unos segundos hasta que el aroma sea irresistible.

Añade la leche de coco, mezcla y deja hervir suavemente durante 3 minutos.

Incorpora los mejillones, tapa la olla y cocina a fuego medio 3 a 4 minutos.

Agrega el jugo de limón, ajusta sal y pimienta, y mezcla suavemente para que todos los mejillones se impregnen del sabor.

Sirve con perejil o cebollín fresco por encima y ahora si, a disfrutar.

