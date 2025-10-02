Albóndigas de pollo rellenas con jamón y queso

Si no consumes carne o pollo, puedes hacer estas albóndigas con lentejas. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de las albóndigas

Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa. Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.

En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con frijoles, lentejas, sopas de verduras o arroz.Como dato curioso, en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con cebollín chino Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 pechuga deshuesada

1/2 cebolla picada en cuadritos

1 cucharada de queso parmesano

Condimentos: sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, comino, cilantro y orégano

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

Cebollín chino (al gusto)

Queso mozzarella (al gusto)

Jamón (al gusto)

Aceite de oliva (al gusto)

1 chorrito de vino blanco

1 cucharada de queso crema

Preparación

Con ayuda de un procesador o con un cuchillo, cortar muy bien las pechugas, sazonarlas con tus condimentos favoritos y formar bolitas.

Rellenarlas con queso y jamón y dorarlas de lado y lado a fuego medio y tapando la sartén.

En la mismo sartén, saltear la cebolla, agregar un chorro de vino blanco, esperar que el alcohol se evapore y luego agregar la crema de leche, el queso crema y el parmesano.

Sazonar con sal y pimienta y poner nuevamente las albóndigas. Tapar y cocinar a fuego medio bajo durante 10 minutos más. Servir con cebollín chino.

