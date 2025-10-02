Albóndigas de pollo rellenas con jamón y queso

Escucha este artículo
Un poco de la historia de las albóndigas
Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa. Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.
En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con frijoles, lentejas, sopas de verduras o arroz.Como dato curioso, en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.
Gastronomía: Latinoamericana .
Sirve con cebollín chino
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 pechuga deshuesada
- 1/2 cebolla picada en cuadritos
- 1 cucharada de queso parmesano
- Condimentos: sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, comino, cilantro y orégano
- 1 huevo
- 1/2 taza de pan rallado
- Cebollín chino (al gusto)
- Queso mozzarella (al gusto)
- Jamón (al gusto)
- Aceite de oliva (al gusto)
- 1 chorrito de vino blanco
- 1 cucharada de queso crema
Preparación
Con ayuda de un procesador o con un cuchillo, cortar muy bien las pechugas, sazonarlas con tus condimentos favoritos y formar bolitas.
Rellenarlas con queso y jamón y dorarlas de lado y lado a fuego medio y tapando la sartén.
En la mismo sartén, saltear la cebolla, agregar un chorro de vino blanco, esperar que el alcohol se evapore y luego agregar la crema de leche, el queso crema y el parmesano.
Sazonar con sal y pimienta y poner nuevamente las albóndigas. Tapar y cocinar a fuego medio bajo durante 10 minutos más. Servir con cebollín chino.
