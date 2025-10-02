Bowl de pollo con salsa cremosa y vegetales

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Colombiana.
Reemplaza el queso crema por el yogur griego
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo en cubitos
- 4 cucharadas de queso crema
- 1 tomate en cubitos
- Maíz tierno
- 1 cucharada de mayonesa
- 1 cucharadita de paprika
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta
- Zumo de 1/2 limón
- 1 cucharada de cebollín
- 1 cucharada de cilantro
- 1 cebolla morada en cubitos
Preparación
Cocina el pollo en una sartén con un poco de aceite, sal y paprika hasta que esté dorado.
Mezcla los ingredientes de la salsa hasta que quede cremosa.
Combina los vegetales con parte de la salsa.
Sirve en un bowl: base de arroz y lechuga, seguido del pollo, vegetales y queso mozzarella.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧