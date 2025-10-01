Llenas de sabor y tradición: lentejas con hogao y salchicha

Agrega a estas lentejas trozos de papa para saborear. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de las lentejas

Las lentejas se originaron entre oriente y la región Mediterránea. Han sido una fuente de sustento desde la prehistoria, son el cultivo de legumbres más antiguo conocido por el hombre y uno de los primeros cultivos domesticados. La palabra lenteja proviene del latín lens. Su forma de lente óptico llevó a que la llamaran lenteja.

Se han encontrado restos de lentejas en excavaciones arqueológicas a orillas del río Éufrates que datan del año 8000 antes de Cristo. Además, hay evidencia de que los egipcios, romanos y hebreos comían esta legumbre. Las lentejas también se mencionan varias veces en la Biblia, un ejemplo está en el libro de Génesis y la historia de Esaú, quien renunció a su primogenitura por un plato de lentejas carmesí y una hogaza de pan.

Gastronomía: Colombiana . Sirve también con arroz blanco Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de lentejas (remojadas previamente)

100 gramos de tocineta picada

1 cebolla blanca

1 zanahoria picada

1 cucharadita de paprika

Sal al gusto

Agua suficiente para cubrir

Para el hogao

1 salchicha picada

1 cebolla larga

1 cebolla blanca

1/2 pimentón

2 tomates

2 cucharadas de salsa de tomate

Sal, pimienta y paprika al gusto

Preparación

Sofríe la tocineta, cebolla y zanahoria en la olla a presión.

Agrega las lentejas escurridas, sal, paprika y agua suficiente.

Cocina por 20–25 minutos en olla a presión.

Mientras tanto, prepara el hogao: saltea la salchicha con las verduras y condimentos, y añade la salsa de tomate.

Sirve las lentejas con el hogao por encima. Acompaña con aguacate y queso costeño.

