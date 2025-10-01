Llenas de sabor y tradición: lentejas con hogao y salchicha

Escucha este artículo
Un poco de la historia de las lentejas
Las lentejas se originaron entre oriente y la región Mediterránea. Han sido una fuente de sustento desde la prehistoria, son el cultivo de legumbres más antiguo conocido por el hombre y uno de los primeros cultivos domesticados. La palabra lenteja proviene del latín lens. Su forma de lente óptico llevó a que la llamaran lenteja.
Se han encontrado restos de lentejas en excavaciones arqueológicas a orillas del río Éufrates que datan del año 8000 antes de Cristo. Además, hay evidencia de que los egipcios, romanos y hebreos comían esta legumbre. Las lentejas también se mencionan varias veces en la Biblia, un ejemplo está en el libro de Génesis y la historia de Esaú, quien renunció a su primogenitura por un plato de lentejas carmesí y una hogaza de pan.
Gastronomía: Colombiana.
Sirve también con arroz blanco
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas (remojadas previamente)
- 100 gramos de tocineta picada
- 1 cebolla blanca
- 1 zanahoria picada
- 1 cucharadita de paprika
- Sal al gusto
- Agua suficiente para cubrir
Para el hogao
1 salchicha picada
1 cebolla larga
1 cebolla blanca
1/2 pimentón
2 tomates
2 cucharadas de salsa de tomate
Sal, pimienta y paprika al gusto
Preparación
Sofríe la tocineta, cebolla y zanahoria en la olla a presión.
Agrega las lentejas escurridas, sal, paprika y agua suficiente.
Cocina por 20–25 minutos en olla a presión.
Mientras tanto, prepara el hogao: saltea la salchicha con las verduras y condimentos, y añade la salsa de tomate.
Sirve las lentejas con el hogao por encima. Acompaña con aguacate y queso costeño.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧