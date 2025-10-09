Antojo rápido en sartén: receta de bananitos dulces con helado

Escucha este artículo
Un poco de la historia del banano
Conocido como “Musa paradisíaca” el plátano fue clasificado por primera vez como una fruta en 1753 por Carlos Linneo, y hoy por hoy es una de las más importantes en el mundo gastronómico por sus diferentes usos. Existen un número importante de recetas que se han desprendido del sabor de este nutritivo y rico fruto, una de ellas es la torta de banano o banana.
Se caracteriza por ser una preparación rápida y su secreto de cocción está en la humedad de su masa, considerándose así de “excelente calidad”. Para elaborar esta propuesta gastronómica es necesario utilizar harina, vainilla, y plátanos muy maduros para que su mezcla con el polvo de hornear se fusionen perfectamente, dejando como resultado una masa suave y con todo el sabor del banano.
Gastronomía: Colombiana.
Decora con nueces o almendras
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 3 cucharadas de mantequilla
- 2 astillas de canela
- 1/2 taza de azúcar morena
- 1/4 de taza de ron
- 2 bananos
- 1 bola de helado
- Nueces al gusto
Preparación
En una sartén con bastante mantequilla, añade canela y azúcar morena. Deja que el azúcar se disuelva.
Agrega un chorrito de ron y los bananos. Cocina a fuego medio, volteándolos cuando estén caramelizados y tiernos.
Sirve con helado, nueces y más salsa de la cocción. Puedes agregar un poco de aceite de oliva para sabor extra.
