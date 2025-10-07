Logo El Espectador
En 20 minutos prepara estas “momisalchichas”

Acompaña esta creativa receta con tus salsas favoritas. ¡Dale la bienvenida al Halloween!

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
07 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Estas momisalchichas son ideales para conquistar el paladar de los más pequeños en casa.
Foto: Silvia M
Un poco del origen de las salsas

El origen de las salsas se asocia con los romanos, ellos utilizaban “garum”, la salsa reina de la cocina romana, en todas sus propuestas gastronómicas, esta tenía una particularidad en esa época: se preparaba con intestinos de pescado y una fusión de especias que se fermentaban al sol, dejando como resultado una mezcla de sabores indescriptibles. Historiadores gastronómicos cuentan que las salsas eran las favoritas del emperador Domiciano, quien utilizaba las charlas políticas del momento para elegir la más conveniente a la hora de ofrecer banquetes en las diferentes épocas de su reinado.

Estas elegidas de la cocina, se caracterizan por ser una mezcla líquida que contiene ingredientes fríos o calientes, y se sirven como acompañante de platos fuertes o comidas rápidas como hamburguesas, pizzas, o perros calientes. Algunas son espesas y funcionan a la perfección como “condimentos líquidos para los alimentos”. Es importante resaltar que las salsas son la primera “prueba” para estudiantes de cocina, durante este proceso es una de las habilidades que deben desarrollar, para ofrecer a los comensales diferentes opciones de texturas, olores, colores, sabores y sensaciones.

Gastronomía: Colombiana.

Activa tu creatividad plasmando en esta propuesta los más divertidos personajes

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 4 salchichas
  • 2 pastas para empanadas
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Para hacer el vendaje de las momias, cortamos en tiras la pasta para empanadas.

Retiramos el plástico y envolvemos las salchichas con tiras de la pasta para empanadas, barnízanos con el aceite.

Llévalas a la air fryer por 10 minutos a 170° hasta que se dore la masa.

Añade una gota de salsa en los ojos y pegamos. ¡Disfrutar!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

