Sabores reconfortantes: sopa al estilo “Thai”

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del caldo de pollo
En el mundo de la gastronomía existen un sinfín de propuestas culinarias para cautivar el paladar de los comensales. Este plato, famoso por su tradicionalidad y practicidad nació producto de los experimentos del químico orgánico Justus von Liebig. Sin embargo, sería en 1873 que el alemán Carl Heinrich Knorr y el suizo Julius Maggi perfeccionarían este “invento culinario” cuando decidieron comercializarlo y convertirlo en sopas instantáneas a las que se podían añadir cualquier cantidad de ingredientes.
El caldo de pollo o de gallina, es una receta que se caracteriza por servirse con trozos de pollo, arroz, cebada, arveja, zanahoria, y apio, entre otros, considerándose también como un remedio efectivo, nutritivo y casero contra dolores de estómago, gripes y resfriados. Fácil, con pocos ingredientes y muy práctica. ¡Manos a la obra!
Gastronomía: Asiática .
No olvides el néctar de coco en tu preparación
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 cucharada de gochujang
- 1 cucharada de crema de cacahuate
- 1 cucharada de salsa de soya
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de jengibre
- Aceite de cacahuate
- 1 litro de caldo de pollo
- 2 tazas de néctar de coco
- Fideos udon
- Gyozas congeladas
Preparación
Mezcla el gochujang (alimento fermentado a base de chiles rojos) con la crema de cacahuate, ajo, jengibre y salsa de soya hasta formar una pasta.
Cocina esta pasta en aceite de cacahuate hasta que suelte aroma.
Desglasa con caldo de pollo y deja hervir.
Agrega el néctar de coco para darle cremosidad.
Cuando rompa hervor, incorpora los fideos y las gyosas. Tapa y cocina por 10 minutos. Sirve caliente y disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧