Receta: así se hace un arroz con champiñones y almendras

Para esta propuesta debes tener en tu despensa: mantequilla, cebolla blanca, ajo, sal y queso parmesano.

Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez
15 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Este arroz con champiñones es una buena forma de darle sabor a tu menú diario.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Plateresca
Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus).

El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

Gastronomía: Latinoamericana.

Usa caldo de verduras en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: .

Ingredientes

  • 3 cucharadas de almendras laminadas
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 1 taza de champiñones
  • ¼ de cebolla blanca
  • 1 cucharadita de ajo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 taza de arroz
  • 2 tazas de caldo de verduras
  • Queso parmesano

Preparación

En una olla o sartén amplia, tostamos las almendras laminadas hasta que estén ligeramente doradas. Las retiramos y reservamos.

En la misma olla, añadimos un poco de mantequilla y salteamos los champiñones a fuego medio, con calma, hasta que estén bien dorados y deliciosos. Los retiramos y reservamos.

Luego, en esa misma olla, agregamos un poco más de mantequilla si es necesario y sofreímos la cebolla blanca cortada en cubitos junto con el ajo y una pizca de sal. Incorporamos el arroz y mezclamos bien para que se impregne de los sabores.

Añadimos los champiñones reservados y el caldo de verduras. Dejamos cocinar hasta que el arroz esté en su punto y haya absorbido el líquido.

Finalmente, incorporamos las almendras laminadas y el queso parmesano, mezclamos suavemente, servimos caliente y disfrutamos esta delicia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez

