Paso a paso para hacer “muffins” de tocineta con manzana

Un poco de historia sobre los muffins
Se llama muffin a un pastel horneado en porción individual. Esta receta se originó en Estados Unidos en la mitad del siglo XIX. Los muffins están disponibles tanto en variedades saladas, con maíz y queso, como en variedades dulces que contienen arándanos, chocolate, limón o banano. Los muffins generalmente se comen en el desayuno o como postre.
Dato curioso:Uno de los primeros libros que publicó esta receta es llamado Boston Cooking-School Cook Book. Hoy en día encuentras muffins en todo el mundo, comúnmente en panaderías, cafeterías y pastelerías.
Gastronomía: Americana.
No olvides la crema de leche en esta preparación
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 300 gramos de harina de trigo tradicional
- 8 gramos de polvo para hornear
- 1 manzana verde
- 150 gramos de queso mozzarella rallado
- 150 gramos de mantequilla
- 220 gramos de crema de leche
- 150 gramos de tocineta
- 6 huevos
- 15 gramos de sal
- 30 gramos de azúcar morena
- Canela en polvo al gusto
Preparación
Sofríe la manzana en cubos con mantequilla, azúcar morena y canela. Reserva.
Dora la tocineta picada y reserva.
En la licuadora mezcla los huevos, la crema, la mantequilla, la sal y la mitad de la harina.
Incorpora el resto de la harina con una espátula.
Añade la mitad del queso, la mitad de la tocineta y toda la manzana.
Vierte la mezcla en moldes para muffins (un poco más de la mitad).
Decora con queso y tocineta, hornea a 190 °C durante 20 minutos. Deja reposar y disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧