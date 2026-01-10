Paso a paso para hacer “muffins” de tocineta con manzana

Disfruta estos muffins de tocineta con manzana a cualquier hora del día. Descrestarás en la mesa. Foto: Getty Images/iStockphoto - mtreasure

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de historia sobre los muffins

Se llama muffin a un pastel horneado en porción individual. Esta receta se originó en Estados Unidos en la mitad del siglo XIX. Los muffins están disponibles tanto en variedades saladas, con maíz y queso, como en variedades dulces que contienen arándanos, chocolate, limón o banano. Los muffins generalmente se comen en el desayuno o como postre.

Dato curioso:Uno de los primeros libros que publicó esta receta es llamado Boston Cooking-School Cook Book. Hoy en día encuentras muffins en todo el mundo, comúnmente en panaderías, cafeterías y pastelerías.

Gastronomía: Americana . No olvides la crema de leche en esta preparación Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 300 gramos de harina de trigo tradicional

8 gramos de polvo para hornear

1 manzana verde

150 gramos de queso mozzarella rallado

150 gramos de mantequilla

220 gramos de crema de leche

150 gramos de tocineta

6 huevos

15 gramos de sal

30 gramos de azúcar morena

Canela en polvo al gusto

Preparación

Sofríe la manzana en cubos con mantequilla, azúcar morena y canela. Reserva.

Dora la tocineta picada y reserva.

En la licuadora mezcla los huevos, la crema, la mantequilla, la sal y la mitad de la harina.

Incorpora el resto de la harina con una espátula.

Añade la mitad del queso, la mitad de la tocineta y toda la manzana.

Vierte la mezcla en moldes para muffins (un poco más de la mitad).

Decora con queso y tocineta, hornea a 190 °C durante 20 minutos. Deja reposar y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧