Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Paso a paso para hacer “muffins” de tocineta con manzana

Una opción ideal para acompañar el desayuno. ¡Manos a la obra!

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
10 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Disfruta estos muffins de tocineta con manzana a cualquier hora del día. Descrestarás en la mesa.
Disfruta estos muffins de tocineta con manzana a cualquier hora del día. Descrestarás en la mesa.
Foto: Getty Images/iStockphoto - mtreasure
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de historia sobre los muffins

Se llama muffin a un pastel horneado en porción individual. Esta receta se originó en Estados Unidos en la mitad del siglo XIX. Los muffins están disponibles tanto en variedades saladas, con maíz y queso, como en variedades dulces que contienen arándanos, chocolate, limón o banano. Los muffins generalmente se comen en el desayuno o como postre.

Vínculos relacionados

Receta: empanada crocante con relleno tradicional
Inspirado en la arepa reina pepiada: así se hace este “dip” de pollo con aguacate
Picada con tocino glaseado: así se hace esta receta

Dato curioso:Uno de los primeros libros que publicó esta receta es llamado Boston Cooking-School Cook Book. Hoy en día encuentras muffins en todo el mundo, comúnmente en panaderías, cafeterías y pastelerías.

Gastronomía: Americana.

No olvides la crema de leche en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 300 gramos de harina de trigo tradicional
  • 8 gramos de polvo para hornear
  • 1 manzana verde
  • 150 gramos de queso mozzarella rallado
  • 150 gramos de mantequilla
  • 220 gramos de crema de leche
  • 150 gramos de tocineta
  • 6 huevos
  • 15 gramos de sal
  • 30 gramos de azúcar morena
  • Canela en polvo al gusto

Preparación

Sofríe la manzana en cubos con mantequilla, azúcar morena y canela. Reserva.

Dora la tocineta picada y reserva.

En la licuadora mezcla los huevos, la crema, la mantequilla, la sal y la mitad de la harina.

Incorpora el resto de la harina con una espátula.

Añade la mitad del queso, la mitad de la tocineta y toda la manzana.

Vierte la mezcla en moldes para muffins (un poco más de la mitad).

Decora con queso y tocineta, hornea a 190 °C durante 20 minutos. Deja reposar y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Muffins

Receta para hacer muffins de tocineta con manzana

Receta con tocineta

Receta con manzana

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.