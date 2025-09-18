Mini pizzas de arepitas de yuca

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la pizza
La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1,600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.
El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.
Gastronomía: Latinoamericana .
Integra también vegetales para saborear
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 9 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- Arepitas de yuca con queso (precocidas)
- Mantequilla (para dorar)
- Pasta de tomate
- Jamón, salchicha, maíz tierno, queso mozzarella (según el gusto)
Preparación
Dorar las arepitas en una sartén con un poco de mantequilla.
Untar pasta de tomate en la superficie.
Agregar los toppings: unas con salchicha y maíz (estilo ranchera), otras con jamón y queso (tradicional).
Tapar la sartén para derretir el queso. Servir calientes.
