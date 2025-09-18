No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Mini pizzas de arepitas de yuca

Usa para esta receta jamón, salchicha, queso mozzarella y maíz tierno.

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
18 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Estas mini pizzas de arepitas de yuca también pueden hacerse con jamón o peperonni.
Estas mini pizzas de arepitas de yuca también pueden hacerse con jamón o peperonni.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Firn
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1,600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

Vínculos relacionados

En 30 minutos lleva a la mesa estos huevos napolitanos gratinados
Receta para hacer un tiramisú de matcha
Paso a paso para preparar “pancakes” japoneses

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

Gastronomía: Latinoamericana .

Integra también vegetales para saborear

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 9 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • Arepitas de yuca con queso (precocidas)
  • Mantequilla (para dorar)
  • Pasta de tomate
  • Jamón, salchicha, maíz tierno, queso mozzarella (según el gusto)

Preparación

Dorar las arepitas en una sartén con un poco de mantequilla.

Untar pasta de tomate en la superficie.

Agregar los toppings: unas con salchicha y maíz (estilo ranchera), otras con jamón y queso (tradicional).

Tapar la sartén para derretir el queso. Servir calientes.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Mini pizzas de arepitas de yuca

Receta con yuca

Receta para hacer arepas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar