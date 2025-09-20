Ingredientes y receta para hacer pasteles Gloria en casa

El pastel Gloria es una propuesta donde puedes disfrutar la textura del hojaldrado en tu paladar. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del pastel Gloria

Los pasteles Gloria son un tipo de dulce tradicional muy popular en algunas regiones de América Latina, especialmente en Colombia. Son suaves, dulces y normalmente en su interior llevan un relleno de arequipe o bocadillo. Su textura es hojaldrada y puede acompañarse con bebidas calientes.

Gastronomía: Colombiana . Esta receta te alcanzará para 8 porciones Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 19 minutos.

19 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes Masa de hojaldre

2 huevos batidos

Arequipe para hornear

Azúcar para espolvorear

Harina para extender la masa

Preparación

Espolvorear harina sobre el mesón y extender la masa de hojaldre a 5–7 mm de grosor.

Batir los huevos y reservar.

Cortar la masa en círculos.

En un círculo, añadir una cucharadita de arequipe y pincelar los bordes con huevo.

Tapar con otro círculo sin presionar demasiado los bordes.

Pincelar la parte superior con huevo y espolvorear con azúcar.

Poner en una bandeja engrasada y hornear a 200 °C por 20 minutos.

Retirar del horno y servir tibios.

