Ingredientes y receta para hacer pasteles Gloria en casa

Lleva a la mesa esta delicia para el paladar en 35 minutos.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
20 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
El pastel Gloria es una propuesta donde puedes disfrutar la textura del hojaldrado en tu paladar.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia del pastel Gloria

Los pasteles Gloria son un tipo de dulce tradicional muy popular en algunas regiones de América Latina, especialmente en Colombia. Son suaves, dulces y normalmente en su interior llevan un relleno de arequipe o bocadillo. Su textura es hojaldrada y puede acompañarse con bebidas calientes.

Gastronomía: Colombiana.

Esta receta te alcanzará para 8 porciones

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 19 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • Masa de hojaldre
  • 2 huevos batidos
  • Arequipe para hornear
  • Azúcar para espolvorear
  • Harina para extender la masa

Preparación

Espolvorear harina sobre el mesón y extender la masa de hojaldre a 5–7 mm de grosor.

Batir los huevos y reservar.

Cortar la masa en círculos.

En un círculo, añadir una cucharadita de arequipe y pincelar los bordes con huevo.

Tapar con otro círculo sin presionar demasiado los bordes.

Pincelar la parte superior con huevo y espolvorear con azúcar.

Poner en una bandeja engrasada y hornear a 200 °C por 20 minutos.

Retirar del horno y servir tibios.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

