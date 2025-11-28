Logo El Espectador
Aquí está la receta para hacer un buen pollo cremoso

Para servir esta preparación, decora con perejil, cilantro o cebollín picado.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
28 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este pollo cremoso con arroz de espinaca.
Foto: Getty Images - Ravsky
Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Colombiana .

El orégano es el ingrediente infaltable en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1/2 taza de queso mozzarella rallado
  • Perejil, cilantro o cebollín picado para decorar
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1/2 cebolla picada
  • 1/2 taza de vino blanco
  • 150 gramos de queso crema
  • 1/2 taza de crema de leche (nata)

Preparación

Calienta el aceite en una sartén amplia. Agrega el pollo y dóralo muy bien por ambos lados.

Añade sal, pimienta y el orégano. Incorpora la mantequilla para intensificar el sabor.

Incorpora la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente.

Vierte el vino blanco y deja cocinar hasta que se evapore el alcohol.

Agrega el queso crema y mezcla hasta que se funda. Luego incorpora la crema de leche y cocina a fuego medio-bajo hasta obtener una salsa cremosa.

Añade el queso mozzarella y mezcla hasta que se derrita por completo.

Decorar con perejil, cilantro o cebollín picado. Servir caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

