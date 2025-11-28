Aquí está la receta para hacer un buen pollo cremoso

Escucha este artículo
Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
El orégano es el ingrediente infaltable en esta preparación
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 500 gramos de pechuga de pollo
- 2 cucharadas de aceite
- 1/2 taza de queso mozzarella rallado
- Perejil, cilantro o cebollín picado para decorar
- 1 cucharada de mantequilla
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1 cucharadita de orégano
- 1/2 cebolla picada
- 1/2 taza de vino blanco
- 150 gramos de queso crema
- 1/2 taza de crema de leche (nata)
Preparación
Calienta el aceite en una sartén amplia. Agrega el pollo y dóralo muy bien por ambos lados.
Añade sal, pimienta y el orégano. Incorpora la mantequilla para intensificar el sabor.
Incorpora la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente.
Vierte el vino blanco y deja cocinar hasta que se evapore el alcohol.
Agrega el queso crema y mezcla hasta que se funda. Luego incorpora la crema de leche y cocina a fuego medio-bajo hasta obtener una salsa cremosa.
Añade el queso mozzarella y mezcla hasta que se derrita por completo.
Decorar con perejil, cilantro o cebollín picado. Servir caliente.
