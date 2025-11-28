Aquí está la receta para hacer un buen pollo cremoso

Sirve este pollo cremoso con arroz de espinaca. Foto: Getty Images - Ravsky

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Colombiana . El orégano es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 500 gramos de pechuga de pollo

2 cucharadas de aceite

1/2 taza de queso mozzarella rallado

Perejil, cilantro o cebollín picado para decorar

1 cucharada de mantequilla

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharadita de orégano

1/2 cebolla picada

1/2 taza de vino blanco

150 gramos de queso crema

1/2 taza de crema de leche (nata)

Preparación

Calienta el aceite en una sartén amplia. Agrega el pollo y dóralo muy bien por ambos lados.

Añade sal, pimienta y el orégano. Incorpora la mantequilla para intensificar el sabor.

Incorpora la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente.

Vierte el vino blanco y deja cocinar hasta que se evapore el alcohol.

Agrega el queso crema y mezcla hasta que se funda. Luego incorpora la crema de leche y cocina a fuego medio-bajo hasta obtener una salsa cremosa.

Añade el queso mozzarella y mezcla hasta que se derrita por completo.

Decorar con perejil, cilantro o cebollín picado. Servir caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧