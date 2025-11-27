Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Con 12 ingredientes prepara este encocado de pollo

Sirve esta propuesta con albahaca, cilantro y arroz.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
27 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Encocado de pollo. Imagen de referencia.
Encocado de pollo. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - 4kodiak
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático. Gracias a que una vez cayó de la palma flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico.

Vínculos relacionados

Ensalada de papa y pollo para el almuerzo
Receta: peras al vino blanco
Aquí está la receta para preparar un “crispy rice stick”

La leche de coco es el líquido que queda luego de procesar la pulpa del coco con agua. Durante siglos este ha sido uno de los principales ingredientes en las preparaciones del sudeste asiático, el caribe y el norte de América del sur. En la India la leche de coco ha sido un ingrediente tradicional durante siglos.

Gastronomía: Colombiana .

No olvides la leche de coco en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 2 pechugas de pollo en cubitos
  • Albahaca en tiritas
  • Cilantro
  • 1 cucharada de sal
  • 1 cucharadita de pimienta
  • ¼ de cebolla morada en cubitos
  • ¼ de pimentón
  • 1 cucharadita de ajo
  • 1 ají dulce
  • 1 taza de caldo de pollo o verduras
  • 1 taza de leche de coco

Preparación

En una olla vamos a poner mantequilla y doramos nuestro pollo con sal y pimienta por ambas caras.

En la misma olla vamos a agregar un poquito más de mantequilla, cebolla morada, pimentón, ajo, ají dulce y todo el pollo.

Ponemos caldo de pollo o verduras, sal, pimienta, achiote, mezclamos.

Agregamos leche de coco y dejamos que se cocine unos 15 minutos.

Añadimos albahaca en tiritas, cilantro y servimos con un arroz bien bueno.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Encocado

Encocado de pollo

Receta con pollo

Receta para el almuerzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.