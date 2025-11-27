Con 12 ingredientes prepara este encocado de pollo

Encocado de pollo. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - 4kodiak

Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático. Gracias a que una vez cayó de la palma flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico.

La leche de coco es el líquido que queda luego de procesar la pulpa del coco con agua. Durante siglos este ha sido uno de los principales ingredientes en las preparaciones del sudeste asiático, el caribe y el norte de América del sur. En la India la leche de coco ha sido un ingrediente tradicional durante siglos.

Gastronomía: Colombiana . No olvides la leche de coco en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 pechugas de pollo en cubitos

Albahaca en tiritas

Cilantro

1 cucharada de sal

1 cucharadita de pimienta

¼ de cebolla morada en cubitos

¼ de pimentón

1 cucharadita de ajo

1 ají dulce

1 taza de caldo de pollo o verduras

1 taza de leche de coco

Preparación

En una olla vamos a poner mantequilla y doramos nuestro pollo con sal y pimienta por ambas caras.

En la misma olla vamos a agregar un poquito más de mantequilla, cebolla morada, pimentón, ajo, ají dulce y todo el pollo.

Ponemos caldo de pollo o verduras, sal, pimienta, achiote, mezclamos.

Agregamos leche de coco y dejamos que se cocine unos 15 minutos.

Añadimos albahaca en tiritas, cilantro y servimos con un arroz bien bueno.

