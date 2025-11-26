Ensalada de papa y pollo para el almuerzo

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de la papa
Este alimento tradicional latinoamericano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
Gastronomía: Latinoamericana .
Añade piña para resaltar sabores
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 6 papas picadas
- 1 manzana verde picada
- 2 muslos de pollo
- Salsa de ajo al gusto
- 3 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de mostaza
- Sal y pimienta al gusto
- Un puñado de arvejas
- Jugo de dos limones
Preparación
Pela las papas, córtalas y ponlas a cocinar en abundante agua hasta que estén blanditas. Revísalas constantemente para que no se desarmen.
Pásalas por un colador y ponles agua fría.
Pica la zanahoria en cubitos y ponla a cocinar. Añade arveja y reserva las papas.
Mientras tanto pon a cocinar los muslos de pollo con ajo, zanahoria y un poquito de sal. Cuando estén cocidas, desméchalas y ponlas junto a la papa que habías reservado.
Saca la zanahoria y la arveja, hazles choque térmico con agua fría. Reserva.
Pica la manzana verde y la cebolla blanca. Integra a la papa, la arveja y la zanahoria. Añade mostaza, mayonesa, jugo de limón, cilantro picado, sal y salsa de ajo.
Mezcla y sirve para disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧