Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Ensalada de papa y pollo para el almuerzo

Añade manzana y salsa de ajo para disfrutar esta receta.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
26 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Esta ensalada de papa y pollo puedes servirla con tostadas de pan.
Esta ensalada de papa y pollo puedes servirla con tostadas de pan.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional latinoamericano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

Vínculos relacionados

Receta: peras al vino blanco
Aquí está la receta para preparar un “crispy rice stick”
Este es el paso a paso para preparar manteca de cerdo

Gastronomía: Latinoamericana .

Añade piña para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 6 papas picadas
  • 1 manzana verde picada
  • 2 muslos de pollo
  • Salsa de ajo al gusto
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharadas de mostaza
  • Sal y pimienta al gusto
  • Un puñado de arvejas
  • Jugo de dos limones

Preparación

Pela las papas, córtalas y ponlas a cocinar en abundante agua hasta que estén blanditas. Revísalas constantemente para que no se desarmen.

Pásalas por un colador y ponles agua fría.

Pica la zanahoria en cubitos y ponla a cocinar. Añade arveja y reserva las papas.

Mientras tanto pon a cocinar los muslos de pollo con ajo, zanahoria y un poquito de sal. Cuando estén cocidas, desméchalas y ponlas junto a la papa que habías reservado.

Saca la zanahoria y la arveja, hazles choque térmico con agua fría. Reserva.

Pica la manzana verde y la cebolla blanca. Integra a la papa, la arveja y la zanahoria. Añade mostaza, mayonesa, jugo de limón, cilantro picado, sal y salsa de ajo.

Mezcla y sirve para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta con papa

Receta para hacer ensalada con pollo y papa

Receta con pollo

Estilo de Vida

Receta para el almuerzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.