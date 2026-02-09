Aquí está la receta para hacer un “pie” de frutos rojos

Para este pie de frutos rojos usa moras frescas. Foto: Diana León

Un poco de la historia del pie

El pie tuvo su origen en la Europa medieval, alrededor del siglo XIV, especialmente en Inglaterra. En esa época, las masas se utilizaban principalmente como un “recipiente” para conservar y cocinar los alimentos, más que para ser consumidas. Estos primeros pies eran mayoritariamente salados y se rellenaban con carnes o frutas cocidas, lo que permitía prolongar su duración en tiempos en los que no existía la refrigeración.

Con la colonización europea, el pie llegó a América del Norte durante los siglos XVII y XVIII, donde evolucionó hacia versiones más dulces y refinadas. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, el pie de frutas se convirtió en un postre tradicional, especialmente elaborado con frutos locales como la manzana.

Hoy recreamos este clásico en una versión más saludable y nutritiva: un pie de frutos rojos con base sin gluten y un relleno cremoso a base de marañón y coco, sin azúcar refinada. Mantiene la esencia reconfortante del postre tradicional, pero con ingredientes ricos en nutrientes.

Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de harina de arroz

1 taza de harina de yuca

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

½ taza de mantequilla clarificada (ghee), a temperatura ambiente

Ingredientes para el relleno

2½ tazas de marañón crudo (remojado previamente)

½ taza de crema de coco

½ taza de agua

½ taza de miel de abeja pura

Zumo de 2 limones

1 cucharadita de vinagre de manzana

1 cucharada de vainilla

2 cucharadas de harina de yuca

2 tazas de moras frescas, sin ramas

Preparación

Base

Precalienta el horno a 180 °C.

En un bowl mezcla las harinas, el polvo de hornear y la pizca de sal.

Agrega la mantequilla clarificada y mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave.

Presiona la masa en un molde para pie previamente engrasado(o en un molde desmontable), cubriendo bien la base y los bordes.

Lleva al horno por 12–15 minutos, hasta que esté ligeramente dorada. Pon a un lado

Relleno

Escurre los marañones (idealmente remojados 4–6 horas) y ponlos en la licuadora.

Añade la crema de coco, el agua, la miel, el zumo de limón, el vinagre de manzana y la vainilla.

Licúa hasta obtener una crema muy cremosa y suave.

Incorpora la harina de yuca y mezcla nuevamente hasta integrar.

Vierte la mezcla sobre la base horneada y distribuye las moras de forma uniforme.

Hornear

Hornea nuevamente a 180 °C por 35–40 minutos, hasta que el relleno esté firme pero ligeramente cremoso en el centro.

Deja enfriar completamente antes de consumir para que tome buena textura.

Montaje

Corta en pedazos y disfruta. Se conserva en la nevera por una semana.

