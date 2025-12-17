Freidoras de aire: verdades y mitos detrás del electrodoméstico más popular de Colombia

La freidora de aire permite preparar alimentos con menos aceite y en menos tiempo, una de las razones de su popularidad en Colombia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más representativos del hogar contemporáneo.

Su auge responde a un cambio sostenido en los hábitos alimenticios, marcado por la búsqueda de preparaciones más prácticas, saludables y eficientes, sin sacrificar sabor ni textura.

En Colombia, este tipo de electrodomésticos se ha convertido en uno de los más buscados, impulsado por el interés en optimizar tiempos de cocina y reducir el uso de aceite.

Lo que comenzó como una curiosidad tecnológica, hoy es una herramienta habitual en millones de cocinas. Sin embargo, su creciente popularidad también ha dado lugar a una serie de mitos que no siempre se ajustan a la realidad.

Mitos y verdades de la freidora de aire

A partir de información compartida por Electrolux y por la Academia Española de Nutrición y Dietética, estos son algunos de los más comunes:

✅ La freidora de aire es una aliada para preparaciones más saludables: Cierto. Según Electrolux, el sistema de convección de aire caliente permite distribuir el calor de forma uniforme, logrando texturas doradas sin necesidad de sumergir los alimentos en grandes cantidades de aceite. Esto se traduce en preparaciones con menor contenido graso frente a la fritura tradicional.

🚫 Los alimentos no quedan igual de crujientes: Falso. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, tanto la freidora de aire como la freidora convencional pueden lograr resultados crujientes si se utilizan correctamente. En el caso de la air fryer, la clave está en seleccionar la temperatura adecuada y no sobrecargar la cesta, permitiendo que el aire caliente circule de manera eficiente.

🚫 Consume mucha energía: Falso. Según Electrolux, la freidora de aire puede consumir hasta un 60 % menos electricidad que un horno convencional. Esto se debe a que alcanza altas temperaturas en pocos segundos y reduce significativamente los tiempos de cocción, un aspecto cada vez más valorado en los hogares colombianos.

✅ Reduce los olores y el desorden en la cocina: Verdadero. Al requerir cantidades mínimas de aceite, la freidora de aire evita salpicaduras y disminuye los olores persistentes asociados a la fritura tradicional, según destaca Electrolux.

🚫 Solo sirve para freír: Falso. Electrolux señala que las freidoras de aire actuales permiten hornear, asar, tostar, gratinar e incluso deshidratar alimentos, ampliando notablemente sus posibilidades en la cocina diaria.

🚫 No se pueden hacer postres en la freidora de aire: Falso. La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que es una excelente aliada para la repostería. Ajustando la temperatura del horno tradicional y reduciéndola entre 10 y 20 °C, es posible preparar bizcochos, brownies y otros postres con menos grasa y en menos tiempo.

🚫 La cesta no se puede lavar en lavavajillas: Incorrecto. Según la Academia, la cesta es compatible con el lavavajillas, aunque se recomienda un lavado suave a mano para prolongar su vida útil, debido a las altas temperaturas y detergentes más agresivos de estos equipos.

🚫 No es útil para gratinar: Falso. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, la freidora de aire permite gratinar platos como lasañas o pastas ajustando la temperatura entre 200 °C y 250 °C, con la recomendación de vigilar el proceso para evitar que el queso se queme.

🟠 Se cocina completamente sin aceite: Parcialmente cierto. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, algunos alimentos naturalmente grasos no requieren aceite, mientras que otros solo necesitan una cantidad mínima, aplicada de forma ligera, para mejorar textura y sabor.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.