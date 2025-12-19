Ingredientes y receta para hacer pollo en leche de coco y curry

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
El curry nació en el subcontinente indio y la palabra proviene de la expresión tamil india “Kari”, que significa salsa o sopa para comer con arroz. Consiste en una mezcla de especias en las cuales el cilantro, la cúrcuma y el comino casi siempre están presentes.
El curry ya preparado en polvo tal como lo conocemos en Occidente, es un invento británico del siglo XVIII. En el resto del mundo, los curries se elaboran desde cero mezclando especias enteras que varían según las tradiciones regionales.
Gastronomía: Latinoamericana.
Acompañe con vino blanco
- Tiempo de preparación: 26 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- Apio al gusto
- Raíz de cilantro
- 2 dientes de ajo
- 1.5 litros de agua
Para la preparación
Las 2 pechugas que usaste para el caldo cortadas en cubos medianos
1 tomate grande rallado
1 cebolla morada grande
Ajo al gusto
Jengibre fresco al gusto
1 ají picante
Cilantro al gusto
Una taza de leche de coco
Curry espolvoreado al gusto
Sal C/N
Preparación
En una sartén amplia, caliente un poco de aceite y prepare un guiso con el tomate rallado, la cebolla roja y el pimentón picados.
Agregue el ajo y el jengibre rallados, y sazone con sal y pimienta. Cocine hasta que el sofrito esté bien integrado y fragante.
Aparte, cocine la pechuga de pollo en agua. Reserve el líquido de cocción.
Saltee el pollo y añada el curry y un poco de sazón completo.
Incorpore el guiso al pollo y agregue un poco del líquido en el que se cocinó la pechuga.
Añada la leche de coco y suba ligeramente la temperatura, mezclando bien para evitar que la preparación se corte.
Finalmente, agregue cilantro picado al gusto. Sirva caliente y disfrute de este exquisito plato.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧