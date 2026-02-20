Publicidad

Aquí está la receta para preparar un buen relleno para canelones

No olvides que para esta preparación debes usar queso crema, espinaca y huevos.

Didier Castaño, chef / @dider.castac
20 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Estos canelones italianos también los puedes rellenar con espinaca o cambiar el pollo por carne.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia de este plato

El origen de los canelones es italiano. Se conocen en el mundo de la gastronomía como “Cannellonis″ y hacen parte de las cocinas del mundo desde el siglo XVI, siendo uno de los alimentos más populares en Toscana y Sicilia, respectivamente. Esta tradicional pasta es ancha, su forma es rectangular y suelen rellenarse con verduras, carnes y pescados. La mayoría de las veces se acompañan con salsa bechamel y queso.

Gastronomía: Italiana.

Ideal para sorprender en la mesa

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 15.

Ingredientes

  • 300 gramos de queso ricotta
  • 1 tarro grande de queso crema
  • 15 láminas de pasta para lasaña
  • 2 huevos
  • 200 gramos de espinaca salteada
  • 1 cebolla blanca o roja, salteada
  • Ajo al gusto, salteado
  • 1 pechuga de pollo cocida y desmechada
  • 100 gramos de queso parmesano
  • Salsa de humo al gusto
  • Sal al gusto

Ver receta en video aquí

Preparación

Saltear la cebolla, la espinaca y el ajo.

Mezclar con el pollo desmechado, salsa de humo y los quesos. Ajustar con sal al gusto.

Rellenar las láminas de pasta de lasaña y enrollarlas. Opcional: pintar con huevo para sellarlas.

Servir con salsa roja o salsa de naranja al gusto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef / @dider.castac

