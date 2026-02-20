Aquí está la receta para preparar un buen relleno para canelones

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de este plato
El origen de los canelones es italiano. Se conocen en el mundo de la gastronomía como “Cannellonis″ y hacen parte de las cocinas del mundo desde el siglo XVI, siendo uno de los alimentos más populares en Toscana y Sicilia, respectivamente. Esta tradicional pasta es ancha, su forma es rectangular y suelen rellenarse con verduras, carnes y pescados. La mayoría de las veces se acompañan con salsa bechamel y queso.
Gastronomía: Italiana.
Ideal para sorprender en la mesa
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 15.
Ingredientes
- 300 gramos de queso ricotta
- 1 tarro grande de queso crema
- 15 láminas de pasta para lasaña
- 2 huevos
- 200 gramos de espinaca salteada
- 1 cebolla blanca o roja, salteada
- Ajo al gusto, salteado
- 1 pechuga de pollo cocida y desmechada
- 100 gramos de queso parmesano
- Salsa de humo al gusto
- Sal al gusto
Ver receta en video aquí
Preparación
Saltear la cebolla, la espinaca y el ajo.
Mezclar con el pollo desmechado, salsa de humo y los quesos. Ajustar con sal al gusto.
Rellenar las láminas de pasta de lasaña y enrollarlas. Opcional: pintar con huevo para sellarlas.
Servir con salsa roja o salsa de naranja al gusto.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧