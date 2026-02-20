Aquí está la receta para preparar un buen relleno para canelones

Estos canelones italianos también los puedes rellenar con espinaca o cambiar el pollo por carne. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este plato

El origen de los canelones es italiano. Se conocen en el mundo de la gastronomía como “Cannellonis″ y hacen parte de las cocinas del mundo desde el siglo XVI, siendo uno de los alimentos más populares en Toscana y Sicilia, respectivamente. Esta tradicional pasta es ancha, su forma es rectangular y suelen rellenarse con verduras, carnes y pescados. La mayoría de las veces se acompañan con salsa bechamel y queso.

Gastronomía: Italiana . Ideal para sorprender en la mesa Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 15 . Ingredientes 300 gramos de queso ricotta

1 tarro grande de queso crema

15 láminas de pasta para lasaña

2 huevos

200 gramos de espinaca salteada

1 cebolla blanca o roja, salteada

Ajo al gusto, salteado

1 pechuga de pollo cocida y desmechada

100 gramos de queso parmesano

Salsa de humo al gusto

Sal al gusto

Ver receta en video aquí

Preparación

Saltear la cebolla, la espinaca y el ajo.

Mezclar con el pollo desmechado, salsa de humo y los quesos. Ajustar con sal al gusto.

Rellenar las láminas de pasta de lasaña y enrollarlas. Opcional: pintar con huevo para sellarlas.

Servir con salsa roja o salsa de naranja al gusto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧