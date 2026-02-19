Receta para hacer albóndigas suecas

Sirve estas albóndigas con pasta o con una buena ensalada verde. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de este plato

Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa.

Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.

En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con fríjoles, lentejas, sopas de verduras o arroz.Como dato curioso en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.

Gastronomía: Sueca . Usa mostaza para saborear Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1/4 de taza de cebolla larga

1 cucharada de perejil

1 taza de agua

1 cucharadita de mostaza

1 taza de crema de leche

1 huevo

1/4 de taza de miga de pan o panko

1 cucharadita de pimienta

1 cucharada de sal

1 cucharadita de ajo

2 libra de carne molida

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de harina

Preparación

En un bowl, mezclamos la carne con cebolla larga, perejil, huevo, miga de pan o panko, sal, pimienta y nuez moscada. Amasamos bien hasta obtener una mezcla homogénea y sabrosa.

Formamos bolitas con la mezcla y las dejamos a un lado. En una sartén con un poco de aceite y mantequilla, cocinamos las albóndigas por ambos lados hasta que estén doradas.

Cuando estén listas, las retiramos de la sartén y añadimos un poco de agua al residuo que quedó pegado en el sartén, ¡esa agua es parte de la receta!

En la misma sartén, derretimos mantequilla hasta que esté doradita, añadimos harina y mezclamos bien. Poco a poco incorporamos el agua que reservamos, con cuidado de no quemarnos, y agregamos ajo, sal y mostaza. Batimos bien, agregamos crema de leche y finalmente nuestras albóndigas. Dejamos cocinar todo junto durante 15 minutos.

Espolvoreamos más perejil al final y servimos con abundante salsa. ¡Y listo! Véame, esta delicia está lista para disfrutar.

