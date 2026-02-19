Publicidad

En olla a presión: receta para hacer costilla de cerdo BBQ tierna

Sirve esta delicia gastronómica sobre una buena cama de puré de papa.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
19 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Acompaña esta costilla de cerdo en salsa BBQ con tus vegetales favoritos o con mazorcas baby.
Un poco de la historia de las salsas

El origen de las salsas se remonta a la época de los romanos. Su primera elaboración fue con los intestinos del pescado, los cuales eran fermentados al sol y se aderezaban con especias de las regiones. Se le atribuye esta creación a Marcus Gavius Apicius en siglo I A.C, popularizándose con el paso del tiempo en una de las más apetecidas de la clase alta, siendo exhibidas en sus noches de banquetes. Ya en el siglo XVIII esta particular y deliciosa preparación se comienza a refinar obteniendo sabores más aromáticos y elaborados.

Expertos en el tema, han definido esta creación gastronómica como “una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar diferentes ingredientes”. Es ideal para emplatar y conquistar paladares, y según cuenta la historia es el primer “reto” de los aprendices de la cocina, quienes deben mostrar su habilidades elaborando este aderezo.

Gastronomía: Latinoamericana .

No olvides el jugo de manzana sin azúcar en este plato

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 1 rack de costilla de cerdo sin piel
  • ½ taza de azúcar morena
  • ½ cucharadita de comino
  • Paprika, pimienta negra molida, ajo y cebolla en polvo (al gusto)
  • 1 taza de jugo de manzana sin azúcar
  • 2 tazas de agua
  • 1 cebolla blanca partida por la mitad
  • 2 dientes de ajo aplastados
  • 1 hoja de laurel
  • ½ taza de salsa BBQ

Preparación

Mezcla las especias con el azúcar moreno, agrega sal y cubre las costillas con esta mezcla.

En la olla, agrega el jugo de manzana, el agua, la cebolla, el ajo y la hoja de laurel. Agrega las costillas y cierra la olla.

Cuando estén listas, báñalas con salsa BBQ y dales un toque en el horno o en la airfryer si deseas un acabado dorado perfecto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

