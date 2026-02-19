En olla a presión: receta para hacer costilla de cerdo BBQ tierna

Acompaña esta costilla de cerdo en salsa BBQ con tus vegetales favoritos o con mazorcas baby. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de las salsas

El origen de las salsas se remonta a la época de los romanos. Su primera elaboración fue con los intestinos del pescado, los cuales eran fermentados al sol y se aderezaban con especias de las regiones. Se le atribuye esta creación a Marcus Gavius Apicius en siglo I A.C, popularizándose con el paso del tiempo en una de las más apetecidas de la clase alta, siendo exhibidas en sus noches de banquetes. Ya en el siglo XVIII esta particular y deliciosa preparación se comienza a refinar obteniendo sabores más aromáticos y elaborados.

Expertos en el tema, han definido esta creación gastronómica como “una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar diferentes ingredientes”. Es ideal para emplatar y conquistar paladares, y según cuenta la historia es el primer “reto” de los aprendices de la cocina, quienes deben mostrar su habilidades elaborando este aderezo.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides el jugo de manzana sin azúcar en este plato Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 rack de costilla de cerdo sin piel

½ taza de azúcar morena

½ cucharadita de comino

Paprika, pimienta negra molida, ajo y cebolla en polvo (al gusto)

1 taza de jugo de manzana sin azúcar

2 tazas de agua

1 cebolla blanca partida por la mitad

2 dientes de ajo aplastados

1 hoja de laurel

½ taza de salsa BBQ

Preparación

Mezcla las especias con el azúcar moreno, agrega sal y cubre las costillas con esta mezcla.

En la olla, agrega el jugo de manzana, el agua, la cebolla, el ajo y la hoja de laurel. Agrega las costillas y cierra la olla.

Cuando estén listas, báñalas con salsa BBQ y dales un toque en el horno o en la airfryer si deseas un acabado dorado perfecto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧