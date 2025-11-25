Aquí está la receta para preparar un “crispy rice stick”

Resume e infórmame rápido

Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Asiática . Decora con ajonjolí Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 250 gramos de atún fresco

1 taza de arroz para sushi preparado

1/8 de taza de vinagre de arroz

1 cucharada de endulzante

Cebollas encurtidas al gusto

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de salsa de soya

Aguacate en cubos

Ajonjolí al gusto

Mayosriracha al gusto

Preparación

En un bowl pone el atún en cubos, agrega la salsa soya, zumo de naranja y mayosriracha. Mezcla y lleva a la nevera por 20 minutos.

Prepara el arroz según instrucciones de empaque, cuando esté frío, agrega la mezcla de vinagre de arroz más una cucharada de azúcar, debe quedar con una consistencia pegajosa.

Amasamos el arroz y formamos bolitas, lleva a la wafflera y deja hasta que dore.

Decora con el atún, aguacate, la mayosriracha y semillas de ajonjolí.

