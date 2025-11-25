Logo El Espectador
Aquí está la receta para preparar un “crispy rice stick”

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
25 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Asiática.

Decora con ajonjolí

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 250 gramos de atún fresco
  • 1 taza de arroz para sushi preparado
  • 1/8 de taza de vinagre de arroz
  • 1 cucharada de endulzante
  • Cebollas encurtidas al gusto
  • 2 cucharadas de queso crema
  • 1 cucharada de salsa de soya
  • Aguacate en cubos
  • Ajonjolí al gusto
  • Mayosriracha al gusto

Preparación

En un bowl pone el atún en cubos, agrega la salsa soya, zumo de naranja y mayosriracha. Mezcla y lleva a la nevera por 20 minutos.

Prepara el arroz según instrucciones de empaque, cuando esté frío, agrega la mezcla de vinagre de arroz más una cucharada de azúcar, debe quedar con una consistencia pegajosa.

Amasamos el arroz y formamos bolitas, lleva a la wafflera y deja hasta que dore.

Decora con el atún, aguacate, la mayosriracha y semillas de ajonjolí.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

