¿Te gusta la zanahoria? Arepas con este vegetal rellenas de queso

Un poco de historia de la zanahoria

La zanahoria surgió en Irán y se domesticó por primera vez en Asia en el siglo X. Sus colores originales eran amarillo o púrpura natural y se convirtió gradualmente en un alimento popular en las regiones asiáticas.

La zanahoria color naranja que hoy en día es tan reconocida, solo se originó hasta el siglo XVII. Fue producida por los holandeses siguiendo un proceso de selección cultural. Ahora, aunque la zanahoria naranja sigue siendo la más popular, sus colores originales están volviendo a aparecer en algunas partes del mundo, trayendo de vuelta a las mesas las amarillas o moradas de la antigüedad.

La zanahoria pertenece a la familia de plantas tipo “Apiaceae”. Su tallo mide unos 30 cm de altura con pequeñas flores blancas.Crecen lentamente y están disponibles en más de 500 variedades.

Gastronomía: Colombiana . Disfrútalas con suero costeño Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de harina de maíz amarillo

1 taza de zanahoria rallada

Queso mozzarella al gusto

3 cucharadas de oliva extra virgen

1/2 taza de agua

Sal al gusto

Preparación

Mezcla la harina de maíz, zanahorias ralladas, aceite de oliva, sal y agua hasta obtener una masa manejable.

Forma las arepas con la masa y rellena con queso mozzarella y cierra.

Cocina en una sartén caliente con un poco de aceite hasta que estén doradas por ambos lados y el queso se derrita. Prueba y disfruta.

