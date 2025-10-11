Receta para el desayuno o las onces: mantecada de maíz

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la mantecada
Esta especialidad de la repostería española se creó gracias al “español Juan de la Mata (Matalavilla- León Siglo XVII), autor del libro “Arte de Repostería”, editado en Madrid en 1847″. Sus ingredientes principales son los huevos, harina, mantequilla y azúcar. La receta original ha sufrido algunas variaciones y en países como Colombia se utilizan esencias e incluso pequeños toques de licor como el aguardiente para darle un toque más sofisticado y de mucho sabor a este tradicional producto de la cocina mundial.
Gastronomía: Colombiana.
Un batido o un yogur son bebidas ideales para saborear esta preparación
- Tiempo de preparación: 14 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 250 gramos de margarina
- 200 gramos de harina de maíz
- 200 gramos de azúcar
- 10 gramos de polvo para hornear
- 6 huevos
- 1 tapita de esencia de vainilla
- 1 copita de vino
Preparación
Bate la grasa con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y que doble su tamaño.
Añade los huevos uno a uno, batiendo bien.
Incorpora la harina de maíz, polvo para hornear, vino dulce y esencia de vainilla. Mezcla bien.
Vierte la mezcla en un molde engrasado.
Hornea a 170°C por aproximadamente 1 hora o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧