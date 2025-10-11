Logo El Espectador
Receta para el desayuno o las onces: mantecada de maíz

Suave, esponjosa y fácil de preparar. Acompáñala con un buen café colombiano.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
11 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Esta mantecada de maíz con yogur griego es una gran elección para tu paladar.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de la mantecada

Esta especialidad de la repostería española se creó gracias al “español Juan de la Mata (Matalavilla- León Siglo XVII), autor del libro “Arte de Repostería”, editado en Madrid en 1847″. Sus ingredientes principales son los huevos, harina, mantequilla y azúcar. La receta original ha sufrido algunas variaciones y en países como Colombia se utilizan esencias e incluso pequeños toques de licor como el aguardiente para darle un toque más sofisticado y de mucho sabor a este tradicional producto de la cocina mundial.

Gastronomía: Colombiana.

Un batido o un yogur son bebidas ideales para saborear esta preparación

  • Tiempo de preparación: 14 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 250 gramos de margarina
  • 200 gramos de harina de maíz
  • 200 gramos de azúcar
  • 10 gramos de polvo para hornear
  • 6 huevos
  • 1 tapita de esencia de vainilla
  • 1 copita de vino

Preparación

Bate la grasa con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y que doble su tamaño.

Añade los huevos uno a uno, batiendo bien.

Incorpora la harina de maíz, polvo para hornear, vino dulce y esencia de vainilla. Mezcla bien.

Vierte la mezcla en un molde engrasado.

Hornea a 170°C por aproximadamente 1 hora o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

