Receta para el desayuno o las onces: mantecada de maíz

Esta mantecada de maíz con yogur griego es una gran elección para tu paladar. Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia de la mantecada

Esta especialidad de la repostería española se creó gracias al “español Juan de la Mata (Matalavilla- León Siglo XVII), autor del libro “Arte de Repostería”, editado en Madrid en 1847″. Sus ingredientes principales son los huevos, harina, mantequilla y azúcar. La receta original ha sufrido algunas variaciones y en países como Colombia se utilizan esencias e incluso pequeños toques de licor como el aguardiente para darle un toque más sofisticado y de mucho sabor a este tradicional producto de la cocina mundial.

Gastronomía: Colombiana . Un batido o un yogur son bebidas ideales para saborear esta preparación Tiempo de preparación: 14 minutos.

14 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 250 gramos de margarina

200 gramos de harina de maíz

200 gramos de azúcar

10 gramos de polvo para hornear

6 huevos

1 tapita de esencia de vainilla

1 copita de vino

Preparación

Bate la grasa con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y que doble su tamaño.

Añade los huevos uno a uno, batiendo bien.

Incorpora la harina de maíz, polvo para hornear, vino dulce y esencia de vainilla. Mezcla bien.

Vierte la mezcla en un molde engrasado.

Hornea a 170°C por aproximadamente 1 hora o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧