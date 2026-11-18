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Por: Edd Cabarcas, chef colombiano
Gastronomía: Colombiana .
Sirve este arroz de camarón con patacones crocantes.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 2 tallos de cebolla larga picada finamente
- 1 cucharadita de pasta de ajo
- 1 cucharadita de achiote (en pasta o aceite de achiote)
- 1 cucharada de aceite
- 3 ½ tazas de agua
- Sal al gusto
Para los camarones
500 gramos de camarones limpios y desvenados
1 cucharada de aceite
Sal y pimienta recién molida al gusto
Para terminar
½ pimentón rojo picado
½ pimentón verde picado
½ cebolla roja picada
1 cucharadita de pasta de ajo
1 taza de leche de coco
Cilantro picado para servir (opcional)
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Preparación
En una olla con el aceite, sofríe la cebolla larga, la pasta de ajo y el achiote por un par de minutos. Agrega el arroz y revuelve para que se impregne del color. Añade el agua, sazona con sal y cocina a fuego medio hasta que se seque. Tapa, baja el fuego al mínimo y deja cocinar unos 15 minutos más. Reserva.
En una sartén amplia, calienta el aceite y saltea los camarones a fuego alto por 1 o 2 minutos por cada lado, hasta que cambien de color. Sazónalos con sal y pimienta recién molida, retíralos y resérvalos.
En la misma sartén, saltea los pimentones y la cebolla roja hasta que estén tiernos. Sazona con la pasta de ajo.
Agrega el arroz achotado a la sartén y mezcla bien con los vegetales.
Agrega los camarones y la leche de coco, luego, incorpora los camarones y la leche de coco, revuelve y cocina a fuego medio por 3 o 4 minutos, hasta que el arroz absorba parte del líquido y quede húmedo y cremoso. Sirve caliente con cilantro picado por encima.
Ojo al dato: no cocines los camarones de más, si los dejas demasiado tiempo en el fuego se ponen duros. Por eso se saltean primero, se reservan y se agregan solo al final. Este arroz combina muy bien con patacones, tajadas de maduro o una ensalada fresca.
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