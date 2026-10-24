¿Para qué sirve el comino en la cocina, con qué comidas queda mejor y en cuáles no usarlo?

En nuestra cocina se consume en pepa o molido, aunque esta última es la forma más común, y se usa sobre todo con carnes rojas y guisos. Sin embargo, si hay una receta que…

El comino es una de las especias más antiguas que se han usado en la cocina. Llegó a nuestra gastronomía principalmente por influencia árabe, los árabes la tomaron de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y de regiones que se extendían hasta la India, y la llevaron a Europa. Desde allí, los europeos la trajeron a América, donde se convirtió en un ingrediente fundamental.

En nuestra cocina se consume en pepa o molido, aunque esta última es la forma más común, y se usa sobre todo con carnes rojas y guisos. Sin embargo, si hay una receta que puede considerarse la madre de las preparaciones con comino, es la pasta de las abuelas, un guiso de leche en el que se sofríen cebolla y ajo, se agrega leche y se condimenta con comino. Con esa salsa se sirve una pasta que no está al dente, sino pasada de término, blanda, pero muy sabrosa.

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Cuando se piensa en comino, lo primero que viene a la mente es su aroma, y esa es su principal función. Muchos guisos andinos tienen en el aroma y el sabor del comino una parte fundamental de su identidad. Su sabor es difícil de describir, es una mezcla particular entre dulce, ligeramente amargo y picante. Ahí está una de sus grandes virtudes, aunque solemos llenar las comidas de especias, el comino logra dar carácter a un plato sin necesidad de acompañantes. Su color terroso también puede aportar ligeramente a preparaciones como la pasta con leche, los caldos, los guisos o las infusiones, aunque su contribución en este aspecto es mínima.

¿Cómo se debe usar el comino y qué no se debe hacer con él?

Por ser una especia tan potente, el abuso del comino puede amargar la comida. En grandes cantidades, además, puede dominar el plato y distraer los sentidos, opacando el resto de los sabores. El uso del comino en pepa es relativamente reciente en nuestra gastronomía, pues tradicionalmente lo hemos utilizado molido. Por eso, hoy se prefiere comprarlo entero y molerlo en casa. Antes de molerlo hay que tostarlo; tostado y recién molido ofrece un sabor mucho más intenso que el del comino en polvo que se usa tradicionalmente. Además, al moler la semilla se libera un poco de su aceite esencial, algo que no ocurre con el producto que ya viene molido.

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Tiene también un uso menos conocido, tradicionalmente se le atribuyen propiedades digestivas y aunque en nuestra cocina no es habitual preparar agua de comino, sí aparece en varios remedios caseros para aliviar problemas digestivos. En la práctica, lo aprovechamos con ese fin al integrarlo en las comidas, ya sea en semilla o molido. Para que mantenga sus propiedades, el comino debe guardarse en un frasco de vidrio bien tapado, lejos de la luz y del calor.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧