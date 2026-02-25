Así se hace un arroz encocado con camarones

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los camarones
El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.
Gastronomía: Colombiana.
Usa comino y curry en esta receta
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido
- 300 gramos de camarones pelados y desvenados
- 1/2 cucharadita de curry
- 1/4 cucharadita de comino
- 2 dientes de ajo picados
- 1/2 cebolla picada
- 1/2 pimentón rojo picado
- 1 cucharada de pasta de tomate
- 1/2 taza de leche de coco
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Pimienta al gusto
Preparación
Calienta el aceite en un caldero mediano a fuego medio-alto.
Agrega los camarones y sazona con sal, curry y comino. Cocina hasta que estén rosados y cocidos. Retíralos y resérvalos.
En el mismo caldero, añade el ajo, la cebolla y el pimentón. Sofríe hasta que estén tiernos y fragantes.
Vuelve a poner los camarones en el caldero. Agrega la pasta de tomate, la leche de coco y el arroz cocido. Mezcla todo muy bien.
Verifica la sal y la pimienta, ajustando al gusto. Cocina un par de minutos más hasta que todo esté bien integrado y caliente. Sirve caliente y disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧