Así se hace un arroz encocado con camarones

Cocínalo en un solo caldero, con un toque de coco y especias para darle todo el sabor.

Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
25 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve este encocado de camarón con unos buenos patacones.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Vladislav Chusov
Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Gastronomía: Colombiana.

Usa comino y curry en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido
  • 300 gramos de camarones pelados y desvenados
  • 1/2 cucharadita de curry
  • 1/4 cucharadita de comino
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1/2 cebolla picada
  • 1/2 pimentón rojo picado
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • 1/2 taza de leche de coco
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

Calienta el aceite en un caldero mediano a fuego medio-alto.

Agrega los camarones y sazona con sal, curry y comino. Cocina hasta que estén rosados y cocidos. Retíralos y resérvalos.

En el mismo caldero, añade el ajo, la cebolla y el pimentón. Sofríe hasta que estén tiernos y fragantes.

Vuelve a poner los camarones en el caldero. Agrega la pasta de tomate, la leche de coco y el arroz cocido. Mezcla todo muy bien.

Verifica la sal y la pimienta, ajustando al gusto. Cocina un par de minutos más hasta que todo esté bien integrado y caliente. Sirve caliente y disfruta.

Por Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas

