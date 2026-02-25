Así se hace un arroz encocado con camarones

Sirve este encocado de camarón con unos buenos patacones. Foto: Getty Images/iStockphoto - Vladislav Chusov

Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Gastronomía: Colombiana. Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Porciones: 2. Ingredientes 2 tazas de arroz cocido

300 gramos de camarones pelados y desvenados

1/2 cucharadita de curry

1/4 cucharadita de comino

2 dientes de ajo picados

1/2 cebolla picada

1/2 pimentón rojo picado

1 cucharada de pasta de tomate

1/2 taza de leche de coco

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

Pimienta al gusto

Preparación

Calienta el aceite en un caldero mediano a fuego medio-alto.

Agrega los camarones y sazona con sal, curry y comino. Cocina hasta que estén rosados y cocidos. Retíralos y resérvalos.

En el mismo caldero, añade el ajo, la cebolla y el pimentón. Sofríe hasta que estén tiernos y fragantes.

Vuelve a poner los camarones en el caldero. Agrega la pasta de tomate, la leche de coco y el arroz cocido. Mezcla todo muy bien.

Verifica la sal y la pimienta, ajustando al gusto. Cocina un par de minutos más hasta que todo esté bien integrado y caliente. Sirve caliente y disfruta.

