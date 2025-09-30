Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Así se hace un sabroso café frío con naranja

Para esta propuesta necesitarás café en grano, agua caliente, agua fría y zumo de naranja.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
30 de septiembre de 2025 - 05:08 p. m.
Una bebida cargada de sabor para el paladar. Ideal para sorprender en la mesa.
Una bebida cargada de sabor para el paladar. Ideal para sorprender en la mesa.
Foto: Silvia Márquez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del café

Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él. Según la Federación Nacional de Cafeteros el 96% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos.

Vínculos relacionados

Aquí está la receta para preparar un buen ayaco tradicional colombiano
¿Cómo calentar un envuelto correctamente?
The World’s 50 Best Bars: estos son los tres bares colombianos que se destacaron

Gastronomía: Americana .

Recuerda dejar en la nevera el café molido por 12 horas

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 30 gramos de café en grano
  • 50 mililitros de agua caliente
  • 250 mililitros de agua fría
  • 1/4 de taza de zumo de naranja

Preparación

Realizamos molienda gruesa al café en grano.

En una prensa francesa añadimos el café molido con 50 mililitros de agua caliente. Después de 5 minutos agregamos 250 mililitros de agua fría, ponemos la tapa sin bajar el émbolo, llevamos a la nevera por 12 horas.

Ahora añadimos hielo en un vaso, agregamos el zumo de naranja y la misma cantidad de cold brew. Disfrutamos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Orange Cold Brew

café frío con naranja

receta con café

receta con naranja

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.