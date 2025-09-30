Así se hace un sabroso café frío con naranja

Una bebida cargada de sabor para el paladar. Ideal para sorprender en la mesa. Foto: Silvia Márquez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del café

Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él. Según la Federación Nacional de Cafeteros el 96% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos.

Gastronomía: Americana . Recuerda dejar en la nevera el café molido por 12 horas Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 30 gramos de café en grano

50 mililitros de agua caliente

250 mililitros de agua fría

1/4 de taza de zumo de naranja

Preparación

Realizamos molienda gruesa al café en grano.

En una prensa francesa añadimos el café molido con 50 mililitros de agua caliente. Después de 5 minutos agregamos 250 mililitros de agua fría, ponemos la tapa sin bajar el émbolo, llevamos a la nevera por 12 horas.

Ahora añadimos hielo en un vaso, agregamos el zumo de naranja y la misma cantidad de cold brew. Disfrutamos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧