Así se hace un sabroso café frío con naranja

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del café
Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él. Según la Federación Nacional de Cafeteros el 96% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos.
Gastronomía: Americana .
Recuerda dejar en la nevera el café molido por 12 horas
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 30 gramos de café en grano
- 50 mililitros de agua caliente
- 250 mililitros de agua fría
- 1/4 de taza de zumo de naranja
Preparación
Realizamos molienda gruesa al café en grano.
En una prensa francesa añadimos el café molido con 50 mililitros de agua caliente. Después de 5 minutos agregamos 250 mililitros de agua fría, ponemos la tapa sin bajar el émbolo, llevamos a la nevera por 12 horas.
Ahora añadimos hielo en un vaso, agregamos el zumo de naranja y la misma cantidad de cold brew. Disfrutamos.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧