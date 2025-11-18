Así se hace un salmón con ceviche de mango

Dale un toque diferente a esta receta acompañándola con arroz con coco. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del ceviche

No es muy claro el origen del ceviche, sin embargo, Perú y Ecuador reivindican su procedencia. De hecho, es el plato insignia de este primero, a tal punto de haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Su nombre tiene origen en la palabra quechua “Siwichi” que significa pescado. En los relatos y registros que todavía existen sobre la conquista y colonia española en esta región, se indica que los indígenas tenían la costumbre de comer pescado crudo con sal y ají. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que esta delicia gastronómica también hace parte de la historia del árabe Sibech, relacionándola con los sabores ácidos.

Gastronomía: Saludable . En 20 minutos conquistarás en la mesa con esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 450 gramos de filete de salmón

1 cucharada de mostaza

1 pizca de sal de ajo

1 tomate rojo en cubos

1 mango Tommy en cubos

1/2 cebolla roja en plumas

1/2 taza de cebolla encurtida

1 puñado de cilantro

2 limones

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Cortar el salmón en filetes, añadir sal de ajo, pimienta, mostaza y masajear. Llevar a la air fryer por 20 minutos a 180° C.

En un bowl, agregar la cebolla, el tomate, el mango, el aceite de oliva, zumo de limón, cilantro, sal y pimienta al gusto.

Cuando el salmón esté dorado, poner en un plato y servir con el ceviche de mango. Disfrutar .

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧