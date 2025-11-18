Así se hace un salmón con ceviche de mango

Escucha este artículo
Un poco de la historia del ceviche
No es muy claro el origen del ceviche, sin embargo, Perú y Ecuador reivindican su procedencia. De hecho, es el plato insignia de este primero, a tal punto de haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.
Su nombre tiene origen en la palabra quechua “Siwichi” que significa pescado. En los relatos y registros que todavía existen sobre la conquista y colonia española en esta región, se indica que los indígenas tenían la costumbre de comer pescado crudo con sal y ají. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que esta delicia gastronómica también hace parte de la historia del árabe Sibech, relacionándola con los sabores ácidos.
En 20 minutos conquistarás en la mesa con esta receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 450 gramos de filete de salmón
- 1 cucharada de mostaza
- 1 pizca de sal de ajo
- 1 tomate rojo en cubos
- 1 mango Tommy en cubos
- 1/2 cebolla roja en plumas
- 1/2 taza de cebolla encurtida
- 1 puñado de cilantro
- 2 limones
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Preparación
Cortar el salmón en filetes, añadir sal de ajo, pimienta, mostaza y masajear. Llevar a la air fryer por 20 minutos a 180° C.
En un bowl, agregar la cebolla, el tomate, el mango, el aceite de oliva, zumo de limón, cilantro, sal y pimienta al gusto.
Cuando el salmón esté dorado, poner en un plato y servir con el ceviche de mango. Disfrutar .
