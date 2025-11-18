Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Así se hace un salmón con ceviche de mango

Esta receta rinde para cuatro porciones. Usa tomate, cebolla en plumas, cilantro y limones, entre otros ingredientes.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
18 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Dale un toque diferente a esta receta acompañándola con arroz con coco.
Dale un toque diferente a esta receta acompañándola con arroz con coco.
Foto: Silvia Márquez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del ceviche

No es muy claro el origen del ceviche, sin embargo, Perú y Ecuador reivindican su procedencia. De hecho, es el plato insignia de este primero, a tal punto de haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Vínculos relacionados

Empanadas de camarón con queso mozzarella
Receta para preparar en 30 minutos rollos de canela
¿Quién es la colombiana que ganó cuatro medallas en el mundial de queso de Brasil?

Su nombre tiene origen en la palabra quechua “Siwichi” que significa pescado. En los relatos y registros que todavía existen sobre la conquista y colonia española en esta región, se indica que los indígenas tenían la costumbre de comer pescado crudo con sal y ají. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que esta delicia gastronómica también hace parte de la historia del árabe Sibech, relacionándola con los sabores ácidos.

Gastronomía: Saludable .

En 20 minutos conquistarás en la mesa con esta receta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 450 gramos de filete de salmón
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 pizca de sal de ajo
  • 1 tomate rojo en cubos
  • 1 mango Tommy en cubos
  • 1/2 cebolla roja en plumas
  • 1/2 taza de cebolla encurtida
  • 1 puñado de cilantro
  • 2 limones
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Cortar el salmón en filetes, añadir sal de ajo, pimienta, mostaza y masajear. Llevar a la air fryer por 20 minutos a 180° C.

En un bowl, agregar la cebolla, el tomate, el mango, el aceite de oliva, zumo de limón, cilantro, sal y pimienta al gusto.

Cuando el salmón esté dorado, poner en un plato y servir con el ceviche de mango. Disfrutar .

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Salmón con ceviche de mango

Receta con salmón

Receta con mango

Receta para hacer ceviche

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.