Receta para preparar en 30 minutos rollos de canela

Un poco de la historia de este plato

Los rollos de canela son un tipo de pan dulce que se originaron en Suecia y Dinamarca en el año 1920. Expertos en el tema señalan que aunque este postre se dio a conocer aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX, solo podían consumirlo personas de la alta sociedad, ya que los ingredientes para hacer esta receta eran muy costosos.

Se elaboran con canela y una exquisita mezcla de azúcar que tiene un delgada capa de mantequilla. La masa siempre se enrolla y se corta en porciones individuales para luego ser horneados. El glaseado es su toque mágico, se puede hacer con azúcar o con queso crema, eso va a depender mucho del comensal. Este clásico de la repostería y el cual goza de mucha popularidad en Estados Unidos, es una de las propuestas gastronómicas más fáciles de llevar a la mesa.

Gastronomía: Sueca . Acompaña con té blanco Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 taza de leche tibia

4 cucharadas de azúcar

1 cucharada de levadura

4 3/4 de taza de harina de trigo

1 cucharadita de sal

2 huevos

1 cucharadita de vainilla

115 gramos de mantequilla suave

Ingredientes para el relleno

115 gramos de mantequilla suave

1 taza de azúcar mascabado

1 cucharada de canela

Ingredientes para el frosting

190 gramos de queso crema

113 gramos de mantequilla

1/4 de taza de azúcar glass

1 cucharadita vainilla

Preparación

Activar la levadura

En un tazón pequeño, mezcla la leche tibia con el azúcar y la levadura. Deja reposar unos 10 minutos, hasta que espume. Esto indica que la levadura está activa.

Preparar la masa

En un tazón grande, mezcla la harina y la sal. Agrega los huevos, la vainilla, la mantequilla derretida y la mezcla de levadura. Amasa hasta obtener una masa suave y elástica (unos 10 minutos a mano o 5 con batidora). Si la masa está muy pegajosa, agrega un poco más de harina.

Primer reposo

Pon la masa en un tazón ligeramente engrasado, cúbrela con un paño y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

Preparar el relleno

Mezcla la mantequilla suave, el azúcar mascabado y la canela hasta formar una pasta homogénea.

Formar los rollos

Golpea ligeramente la masa para sacar el aire (“poncharla”) y estírala con un rodillo en forma de rectángulo. Unta el relleno sobre toda la superficie y enrolla la masa firmemente.Corta los rollos con un hilo de cocina o un cuchillo afilado, de unos 3–4 cm de grosor.

Segundo reposo

Lleva los rollos en una sartén engrasada o con papel encerado, dejando espacio entre ellos. Cubre y deja reposar por 30 minutos más, hasta que vuelvan a crecer.

Hornear

Hornea en horno precalentado a 180 °C (350 °F) durante 20–25 minutos, o hasta que estén dorados.

Preparar el glaseado

Bate el queso crema, la mantequilla, el azúcar glas, la vainilla y la leche hasta obtener una mezcla cremosa y suave.

Finalizar

Unta el glaseado sobre los rollos mientras aún estén tibios.

