Así se hace un sazonador especial para papas

Un poco de la historia de las papas

Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.

Las papas a la francesa tienen un secreto: se cocinan a dos temperaturas. La primera, a una temperatura baja para que se cocinen perfectamente por dentro y luego a una temperatura alta para que se doren por fuera.

Gastronomía: Colombiana . Baña también estas papas con salsa de tomate Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 cucharada de paprika

1 libra de papa o la cantidad que quieras hacer

1 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de comino

Pimienta al gusto

Sal al gusto

Preparación

Para el sazonador

Mezcla el ajo en polvo, paprika, comino, sal y pimienta en un bol pequeño. Reserva.

Para las papas

Lava y pela las papas (opcional).

Corta las papas en octavos o en la forma deseada, procurando que todas tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Remoja las papas en agua fría durante unos minutos para eliminar el exceso de almidón.

Escurre y seca las papas completamente con un paño limpio o papel de cocina.

Para cocinar las papas

Opción frita: calienta suficiente aceite en una sartén o freidora a temperatura alta. Fríe las papas hasta que estén doradas y crujientes.

Opción al horno: precalienta el horno a 220 °C (428 °F). Mezcla las papas con un poco de aceite y hornea durante 20-25 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo para que queden doradas y crocantes.

Agregar el sazonador

Pon las papas calientes en un bowl grande.

Espolvorea el sazonador especial sobre ellas y mezcla bien para que se impregne de manera uniforme. Sirve y disfruta.

