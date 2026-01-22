Así se hace una pizza con harina de avena

Si te gusta la pizza dulce puedes variar los ingredientes con trocitos de piña o bocadillo. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1.600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

Gastronomía: Italiana . No olvides el polvo para hornear en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 taza de avena en hojuelas

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de orégano

1 pizca de sal

Pasta de tomate

Toppings sugeridos

Jamón

Queso Mozzarella

Tomates cherry

Albahaca fresca

Orégano seco

Preparación

Licuar la avena hasta obtener una harina.

En un bowl, mezclar la harina con el hueso, la sal, el polvo de hornear y el orégano. Amasar y si es necesario agregar agua hasta obtener una masa moldeable.

Engrasar una sartén con aceite de oliva y con las manos formar una pizza. Dorar de lado y lado a fuego bajo.

Poner pasta de tomate, queso, los toppings de tu preferencia y tapar. Cuando el queso se derrita, estará lista para saborear.

