Así se hace una ensalada tropical con camarones y uvas verdes

Sirve esta ensalada tropical con nachos. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con galletas saladas para disfrutar Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 3 cebollas rojas

1 mango (entre pintón y maduro)

250 gramos de camarones precocidos

200 gramos de uvas verdes sin semillas

½ pimentón

10 ajíes dulces

Cilantro al gusto

Ver receta en video aquí

Para la vinagreta

Zumo de limón

Salsa inglesa al gusto

Miel al gusto

1 cucharada de mostaza

Ají picante al gusto o salsa de tomate al gusto

Sal al gusto

Preparación

Mezcla cebolla, mango, uvas, ají y pimentón.

Agrega los camarones o proteína de tu elección.

Añade el zumo de limón y la vinagreta. Mezcla bien y sirve fresca.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧