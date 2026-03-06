Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Así se hace una ensalada tropical con camarones y uvas verdes

En esta receta puedes reemplazar los camarones por tu proteína favorita.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Didier Castaño, chef / @didier.castc
06 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve esta ensalada tropical con nachos.
Sirve esta ensalada tropical con nachos.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Vínculos relacionados

Acá te enseñamos a hacer un sabroso “dip” de cebolla crujiente
El perro caliente colombiano está entre los mejores del mundo: ¿por qué se destacó?
El colombiano viral que les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia

Gastronomía: Latinoamericana .

Sirve con galletas saladas para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 3 cebollas rojas
  • 1 mango (entre pintón y maduro)
  • 250 gramos de camarones precocidos
  • 200 gramos de uvas verdes sin semillas
  • ½ pimentón
  • 10 ajíes dulces
  • Cilantro al gusto

Ver receta en video aquí

Para la vinagreta

Zumo de limón

Salsa inglesa al gusto

Miel al gusto

1 cucharada de mostaza

Ají picante al gusto o salsa de tomate al gusto

Sal al gusto

Preparación

Mezcla cebolla, mango, uvas, ají y pimentón.

Agrega los camarones o proteína de tu elección.

Añade el zumo de limón y la vinagreta. Mezcla bien y sirve fresca.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef / @didier.castc

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

ensalada tropical con camarones y uvas verdes

Receta con camarones

Camarones

Estilo de Vida

Ensalada

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.