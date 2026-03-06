Así se hace una ensalada tropical con camarones y uvas verdes

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los camarones
El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.
Gastronomía: Latinoamericana .
Sirve con galletas saladas para disfrutar
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 3 cebollas rojas
- 1 mango (entre pintón y maduro)
- 250 gramos de camarones precocidos
- 200 gramos de uvas verdes sin semillas
- ½ pimentón
- 10 ajíes dulces
- Cilantro al gusto
Para la vinagreta
Zumo de limón
Salsa inglesa al gusto
Miel al gusto
1 cucharada de mostaza
Ají picante al gusto o salsa de tomate al gusto
Sal al gusto
Preparación
Mezcla cebolla, mango, uvas, ají y pimentón.
Agrega los camarones o proteína de tu elección.
Añade el zumo de limón y la vinagreta. Mezcla bien y sirve fresca.
