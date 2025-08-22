Papas criollas salteadas con pesto y parmesano

Cuando vayas a emplatar estas papas criollas, puedes decorarlas con cilantro. Foto: Getty Images - katekrsk

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la salsa pesto

La salsa pesto nació en Génova. Se dio a conocer gracias a los pescadores de la zona que preparaban esta delicia de la culinaria con vinagre, aceite y sal. Su ingrediente principal es la albahaca, sin embargo algunos chefs también utilizan piñones y ajo para llevarla a la mesa de sus comensales.

Esta receta ha sufrido algunas variaciones en Italia, Costa Rica y Perú, donde han preparado la tradicional mezcla con tomates, reemplazando los piñones por nueces o picanas. Es ideal para acompañar pastas y huevos. Tienes que experimentar en la cocina, a veces la fusiones de sabores hacen que nuestro paladar se lleve grandes sorpresas.

Preparación

Lava bien las papas criollas y, con la punta de un cuchillo, retira únicamente los puntitos negros superficiales. Evita pelarlas para conservar su textura y sabor.

En una sartén grande y bien caliente, agrega el aceite. Incorpora las papas, sal, pimienta y la hoja de laurel.

Agrega un poco de agua (aprox. ¼ de taza) para generar vapor. Tapa la sartén y deja que las papas se cocinen a fuego medio-bajo durante 15–20 minutos, moviéndolas de vez en cuando para que se cocinen parejo y absorban bien los sabores.

Una vez blanditas y doradas, retira del fuego y añade la salsa pesto y el queso parmesano. Mezcla bien.

Disfrútalas como acompañante o por sí solas. ¡Son una delicia!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧