Paso a paso para hacer lulada vallecaucana

Un poco de la historia de esta bebida

La lulada es una bebida tradicional del Valle del Cauca, Colombia y su ciudad de origen es Cali. Aunque la historia no cuenta con datos o información exacta del nacimiento de esta tradicional receta, lo que se sabe a ciencia cierta es que el lulo es la fruta típica de esta región. Esta bebida se prepara con muy pocos ingredientes, y se diferencia del jugo de lulo y el champús porque no se tiene que licuar, por el contrario, la clave es que la sustancia de la fruta quede casi intacta a la hora de consumirse, por eso se macera con la mano.

A este exquisito líquido se le puede agregar jugo de limón y su plus diferencial es que puede mezclarse con aguardiente, vodka e ingredientes dulces como la leche condensada. No hay que olvidarse que el hielo siempre debe estar presente a la hora de servir la icónica lulada, ya que este es el encargado de convertirla en la bebida más sencilla y refrescante de la gastronomía colombiana.

Gastronomía: Colombiana . Agrega un poco más de limón i prefieres un toque más ácido. Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 6 lulos maduros

½ taza de panela rallada (o al gusto)

½ taza de agua (para el velado de panela

Jugo de 1 limón mandarino (o limón común)

Hojas de hierbabuena fresca

Hielo al gusto

Rodajas de lulo (para decorar, opcional)

Preparación

Lava bien los lulos y pártelos por la mitad. Con ayuda de una cuchara, saca la pulpa (incluyendo las semillas) y llévala a una jarra grande. No licúes, ya que la textura característica de la lulada se logra sin procesar la fruta.

En una olla pequeña, mezcla la panela con el agua y calienta hasta que se disuelva completamente. Cocina por unos minutos hasta que tome un color ámbar claro. Deja enfriar un poco.

Agrega el jarabe de panela al lulo en la jarra. Incorpora el jugo de limón mandarino y unas hojas de hierbabuena fresca. Mezcla bien.

Sirve con bastante hielo. Decora con rodajas de lulo y más hojas de hierbabuena si deseas.

