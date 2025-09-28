Receta: canastas de papa y huevo

Estas canastas de papa con huevo puedes servirlas también con tomate cherry. Foto: María Dulcey

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este ingrediente

Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.

Gastronomía: Colombiana . Puedes darle más sabor a esta receta con queso rallado, cebollín o tocineta picada Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 papas medianas ralladas

4 huevos

40 gramos de espinaca lavada

Sal y pimienta al gusto

Un chorrito de aceite o mantequilla para el molde

Preparación

Ralla la papa y déjala en agua por lo menos 20 minutos, así eliminas el exceso de almidóname y la base quedará mas crocantes, pasado este tiempo, retira el agua, exprímelas bien con tus manos o un paño limpio para retirar el exceso de agua. Esto es clave para que queden perfectas.

Mezcla la papa con una clara de huevo, sal y pimienta al gusto.

Engrasa un molde para muffins. Pon porciones de papa rallada en cada cavidad y, con una cuchara, presiona hacia el fondo y las paredes formando las canastas. Rocía con un poquito de aceite o mantequilla derretida.

Llévalas al horno precalentado a 200 °C (390 °F) por unos 15–20 minutos o hasta que los bordes estén doraditos.

Bate los huevos y agrega la espinaca y si optaste por agregar queso, jamón o algo mas, este es el momento.

Saca el molde, y agrega el huevo en cada canasta, puedes agregar mas queso para gratinar.

Vuelve al horno por 8–12 minutos, según qué tan cuajada te guste el huevo..

Deja reposar un par de minutos, desmolda con cuidado y decora con cebollín fresco, jamoncillos serrano, tocineta o con lo que prefieras.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧