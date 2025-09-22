Las pizzas irresistibles con las que conquistan los restaurantes en el Master

Exponente de la gastronomía italiana. Una receta versátil para incluir los mejores ingredientes. Foto: martinquijandria / Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia, emprender es un acto de resistencia. Y si se trata de gastronomía, aún más. Bajo el lema “La resistencia”, una nueva edición del Pizza Máster llega para destacar la creatividad y el esfuerzo de los restaurantes participantes.

En Gastronomía y Recetas de El Espectador visitamos cinco propuestas para iniciar esta edición del Pizza Master, donde cada restaurante demuestra que la pizza va mucho más allá de ser solo comida rápida. Sus historias no son solo de recetas y hornos, sino de resistencia pura.

1. Pizza a la Piedra – “Flor di Guaro”

Después de 16 años de obstáculos y evolución, Pizza a la Piedra presenta una propuesta que fusiona tradición e innovación. Su pizza “Flor di Guaro” combina una masa madre al estilo napolitano con costilla de cerdo cocinada durante ocho horas. El toque distintivo llega con una reducción de flor de Jamaica con chiles dulces en aguardiente amarillo, complementada con un sutil cream cheese de puerros asados y crocante de almendras tostadas.

“Le apostamos al sabor y la masa. Con solo probarla, te das cuenta de que es diferente”, explica Yesid Moreno, dueño del restaurante. Su enfoque en la masa madre es fundamental: “Nosotros trabajamos arduamente en nuestra masa, la que hacían nuestros abuelos, con fermentación natural, donde el gluten no nos va a hacer daño”.

¿Qué es la resistencia?

“Poder soportar o aguantar hasta este nivel al que hemos llegado, con muchas dificultades, obstáculos, logros, triunfos, decepciones… y aún seguir de pie, con ganas de seguir luchando”.

2. Sorrento – “Tentazione”

Con año y medio de trayectoria, Sorrento llega con una propuesta audaz bautizada como “Tentazione”. Esta pizza combina su clásica salsa napolitana con un balance perfecto entre queso provolone y mozzarella, pepperoni y chorizo sarta, con sutiles notas dulces y picantes. El toque inesperado llega con duraznos acaramelados en almíbar de romero, equilibrados con una reducción balsámica aromatizada con aceite de trufa.

“La pizza siempre va a ser un fast food donde la pongas. ¿Qué pasa? Que según cómo la hagas y lo que le pongas, se vuelve un comfort food. Ese comfort es donde tú dices: ‘¡Uy, qué rico!’ y te transporta a otro lugar”, explica Habbit Montes, chef y cofundador de Sorrento. “Es reinventar algo que ya está inventado: escoger una receta y darle una variación sin perder la tradición”.

¿Qué es la resistencia?

“Poder sobresalir por encima de esas grandes plataformas, de esas grandes compañías que lo hacen muy bien. Esa es nuestra motivación: poder llegar a ese punto”.

3. Pepe y Roni – “Vendetta”

Los jóvenes emprendedores de Pepe y Roni regresan con “Vendetta”, una pizza que juega con contrastes y sabores complejos. Su masa, madurada durante 48 horas, recibe salsa napolitana artesanal cocinada en horno de leña, mozzarella de Caquetá y bocconcini di búfala. El chutney de tomate al vino tinto con naranja aporta un golpe dulce inesperado, rematado con salami italiano, albahaca frita crujiente y una explosiva salsa de maracuyá y mango.

Su primera participación fue abrumadora: “No estábamos preparados para esa magnitud”. Este año quisieron redimirse con su propuesta en el Pizza Máster. “Vendetta nos reta a nosotros mismos, a quitarnos el sabor amargo que nos quedó el año pasado. Este año sí estamos preparados y listos para lo que venga”, explica Johan Mahecha, uno de los creadores.

¿Qué es la resistencia?

“Para nosotros es luchar contra las adversidades que vengan. Todos son procesos y oportunidades para aprender y mejorar”.

4. Pizzarola – “La Rola”

Pizzarola celebra su primer año de apertura y presenta por primera vez en el Pizza Máster su propuesta “La Rola”, una pizza innovadora que fusiona la masa estilo Nueva York con la napolitana. Esta creación ofrece una experiencia única con su masa delgada, flexible y crocante en el borde. Sobre ella, mozzarella derretida, stracciatella de queso siete cueros de los Llanos, miel de siracha con un toque dulzón y picante, grana padano y albahaca fresca.

“Queremos darle esa identidad ‘rola’ de Bogotá, que sea algo que nos identifique a todos. Porque no solo los que nacemos en Bogotá somos rolos; a Bogotá llega todo el mundo, y la pizza también tiene un poco de todo. Le metemos ingredientes colombianos para darle ese toque criollo”, describe Jaime Vélez.

¿Qué es la resistencia?

“Hay que tener mucho aguante, y creer 100% en tu proyecto. Si no crees en tu producto, no emprendas. Hay que meterle con toda”.

5. La Martina Trattoria – “Martina Roastbeef”

Como veteranos del Pizza Máster, La Martina presenta “Martina Roastbeef”. Esta pizza de autor combina masa madurada durante 48 horas, queso mozzarella fundido, finas láminas de roast beef madurado, rúgula fresca y una salsa chipotle que despierta pasiones, coronada con un toque secreto del chef.

“La Martina ha estado desde la primera edición del Pizza Máster. Lo hemos ganado cuatro veces por tener ese diferencial de hacer pizzería de autor”, cuenta Alejandro Gómez. Recuerda que este emprendimiento familiar nació “buscando crear una pizzería cien por ciento artesanal, que mantuviera la calidad del producto y se destacara por su originalidad en las pizzas”.

¿Qué es la resistencia?

“Hemos sido fieles a mantenernos y a seguir adelante, a pesar de los impases, de los malos momentos y de la incertidumbre. Somos resistentes y estamos preparados para seguir en la batalla”.

Más que una comida rápida

Esta edición del Pizza Master promete demostrar, una vez más, que la pizza trasciende la etiqueta de comida rápida, convirtiéndose en un lienzo gastronómico donde la creatividad y la técnica se encuentran para crear experiencias memorables.

La resistencia no solo define el espíritu de estos restaurantes que han permanecido firmes ante las adversidades, sino también su capacidad para reinventar constantemente este plato universal.

Conozca todos los restaurantes participantes de esta iniciativa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧