Así se preparan estos pinchos de pollo parmesano

Estos pinchos de pollo puedes acompañarlos con papas a la francesa. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de los pinchos

Este particular y rico plato se conoce en el mundo de la gastronomía como Brocheta. Su origen se dio en el Renacimiento y expertos en el tema han logrado concluir con el paso del tiempo que la preparación pasó de Italia a Francia y España. Se caracteriza por tener comida ensartada en un palo. En otros países se le llama chuzo o pincho.

Gastronomía: Latinoamericana . Incluye tus vegetales favoritos Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 12 minutos.

12 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 pechuga de pollo cortada en cubos

4 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de mayonesa

Para sazonar

Paprika

Comino

Ajo en polvo

2 dientes de ajo rallados

Pimienta

Chile en polvo

Cebolla en polvo

Sal

1/2 taza de queso parmesano rallado

Cilantro o perejil fresco

Preparación

Sazona los cubos de pollo en un bowl (revisar ingredientes), agrega todas las especias y sal al gusto. Mezcla muy bien hasta que todos los cubos queden bien cubiertos.

Incorpora la mayonesa y mezcla nuevamente. Este paso es opcional, pero ayuda a que el pollo quede más jugoso.

Inserta los cubos de pollo en los palitos para pinchos y resérvalos mientras preparas la mantequilla.

Derrite la mantequilla y mézclala con el ajo rallado, el cilantro o perejil finamente picado, la pimienta y parte del queso parmesano.

Lleva los pinchos a la parrilla caliente. Cuando estén dorados por un lado, dales la vuelta y báñalos con la mantequilla mientras se terminan de cocinar.

Retira del fuego y sirve los pinchos con más mantequilla por encima y queso parmesano rallado extra.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧