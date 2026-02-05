Así se preparan estos pinchos de pollo parmesano

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los pinchos
Este particular y rico plato se conoce en el mundo de la gastronomía como Brocheta. Su origen se dio en el Renacimiento y expertos en el tema han logrado concluir con el paso del tiempo que la preparación pasó de Italia a Francia y España. Se caracteriza por tener comida ensartada en un palo. En otros países se le llama chuzo o pincho.
Gastronomía: Latinoamericana .
Incluye tus vegetales favoritos
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 12 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo cortada en cubos
- 4 cucharadas de mantequilla
- 2 cucharadas de mayonesa
Para sazonar
Paprika
Comino
Ajo en polvo
2 dientes de ajo rallados
Pimienta
Chile en polvo
Cebolla en polvo
Sal
1/2 taza de queso parmesano rallado
Cilantro o perejil fresco
Preparación
Sazona los cubos de pollo en un bowl (revisar ingredientes), agrega todas las especias y sal al gusto. Mezcla muy bien hasta que todos los cubos queden bien cubiertos.
Incorpora la mayonesa y mezcla nuevamente. Este paso es opcional, pero ayuda a que el pollo quede más jugoso.
Inserta los cubos de pollo en los palitos para pinchos y resérvalos mientras preparas la mantequilla.
Derrite la mantequilla y mézclala con el ajo rallado, el cilantro o perejil finamente picado, la pimienta y parte del queso parmesano.
Lleva los pinchos a la parrilla caliente. Cuando estén dorados por un lado, dales la vuelta y báñalos con la mantequilla mientras se terminan de cocinar.
Retira del fuego y sirve los pinchos con más mantequilla por encima y queso parmesano rallado extra.
