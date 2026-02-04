Receta: ensalada para el almuerzo con lechuga crespa y cebolla morada

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Saludable.
Añade maíz tierno
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 lechuga crespa
- 2 panes tajados
- 1/2 cebolla morada
- 1/2 tomate rojo
- 1 pechuga de pollo en cuadritos
- 1 Aguacate
- Queso parmesano para espolvorear
Preparación
Precalienta el horno o sartén para los crotones. Corta el pan tajado en cubitos, agrégales un toque de aceite de oliva, sal, pimienta y queso parmesano. Hornea o tuesta hasta que estén dorados y crujientes.
Sazona los cubitos de pechuga de pollo con sal, pimienta y ajo. Calienta un poco de aceite en un sartén a fuego medio y dora el pollo hasta que esté bien cocido. Reserva.
Prepara la vinagreta mezclando aceite de oliva, un toque de vinagre, sal, pimienta, un poco de mostaza y media cucharadita de miel. Emulsiona hasta que quede bien integrada.
Pica el tomate, la cebolla y el aguacate. Ten listo el maíz tierno.
Para armar la ensalada, pon la lechuga en la base del bowl, añade la vinagreta, luego el tomate, cebolla, maíz y aguacate. Finalmente, agrega el pollo dorado y los crotones al parmesano por encima.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧