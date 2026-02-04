Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta: ensalada para el almuerzo con lechuga crespa y cebolla morada

Sirve esta preparación con una buena vinagreta de con miel y mostaza.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
04 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
A esta ensalada puedes añadirle aguacate y pimentón amarillo y rojo.
A esta ensalada puedes añadirle aguacate y pimentón amarillo y rojo.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Vínculos relacionados

Paso a paso para hacer un “bowl” de camarones
TACOFEST 2026: precios, horarios y ciudades de la iniciativa de sabor
En tan solo 20 minutos y con cinco ingredientes prepara esta ensalada de burrata

Gastronomía: Saludable.

Añade maíz tierno

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 lechuga crespa
  • 2 panes tajados
  • 1/2 cebolla morada
  • 1/2 tomate rojo
  • 1 pechuga de pollo en cuadritos
  • 1 Aguacate
  • Queso parmesano para espolvorear

Preparación

Precalienta el horno o sartén para los crotones. Corta el pan tajado en cubitos, agrégales un toque de aceite de oliva, sal, pimienta y queso parmesano. Hornea o tuesta hasta que estén dorados y crujientes.

Sazona los cubitos de pechuga de pollo con sal, pimienta y ajo. Calienta un poco de aceite en un sartén a fuego medio y dora el pollo hasta que esté bien cocido. Reserva.

Prepara la vinagreta mezclando aceite de oliva, un toque de vinagre, sal, pimienta, un poco de mostaza y media cucharadita de miel. Emulsiona hasta que quede bien integrada.

Pica el tomate, la cebolla y el aguacate. Ten listo el maíz tierno.

Para armar la ensalada, pon la lechuga en la base del bowl, añade la vinagreta, luego el tomate, cebolla, maíz y aguacate. Finalmente, agrega el pollo dorado y los crotones al parmesano por encima.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta para hacer ensalada

Receta con lechuga

Receta para el almuerzo

Estilo de Vida

Receta rápida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.