Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Paso a paso para hacer un “bowl” de camarones

Añade pico de gallo a esta receta para disfrutar. Queda delicioso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Viridiana Navarrete, chef /@viricookss
04 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
La cocina no es para complicarse y esta receta para hacer un bowl de camarones lo comprueba. Toma nota.
La cocina no es para complicarse y esta receta para hacer un bowl de camarones lo comprueba. Toma nota.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces,pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía.Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

Vínculos relacionados

TACOFEST 2026: precios, horarios y ciudades de la iniciativa de sabor
En tan solo 20 minutos y con cinco ingredientes prepara esta ensalada de burrata
¿Con ganas de tamales mexicanos? Aquí te enseñamos la receta

Gastronomía: Mexicana .

Puedes añadir pimentón

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 500 gramos de camarones limpios
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de paprika
  • Aceite de oliva

Para el pico de gallo

1/4 de cebolla morada

2 pepinos

2 jalapeños

1 mango

Cilantro

Jugo de un limón amarillo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Para el aderezo de chipotle

1 chile chipotle

1/2 taza de mayonesa

1/2 taza de crema ácida

Jugo de un limón

Sal y pimienta

Ver receta en video aquí

Preparación

Limpia los camarones y sécalos ligeramente con papel absorbente. Luego, sazónalos con ajo, cebolla en polvo, paprika y sal al gusto.

Calienta una sartén a fuego alto y cocina los camarones durante 5 minutos, hasta que estén dorados y cocidos por completo.

Mientras se cocinan, prepara el pico de gallo tropical mezclando mango picado, tomate, cebolla morada, cilantro, jugo de limón y sal al gusto.

Pon una base de arroz en un bowl, añade los camarones cocidos sobre el arroz y el el pico de gallo tropical por encima.

Si quieres, puedes incluir otros toppings como aguacate, hojas verdes o semillas. Sirve y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef /@viricookss

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta con camarones

Camarones

Receta para hacer bowl

Estilo de Vida

Receta para el almuerzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.