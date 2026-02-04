Paso a paso para hacer un “bowl” de camarones

La cocina no es para complicarse y esta receta para hacer un bowl de camarones lo comprueba. Toma nota. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces,pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía.Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

Gastronomía: Mexicana . Puedes añadir pimentón Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 500 gramos de camarones limpios

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de paprika

Aceite de oliva

Para el pico de gallo

1/4 de cebolla morada

2 pepinos

2 jalapeños

1 mango

Cilantro

Jugo de un limón amarillo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Para el aderezo de chipotle

1 chile chipotle

1/2 taza de mayonesa

1/2 taza de crema ácida

Jugo de un limón

Sal y pimienta

Preparación

Limpia los camarones y sécalos ligeramente con papel absorbente. Luego, sazónalos con ajo, cebolla en polvo, paprika y sal al gusto.

Calienta una sartén a fuego alto y cocina los camarones durante 5 minutos, hasta que estén dorados y cocidos por completo.

Mientras se cocinan, prepara el pico de gallo tropical mezclando mango picado, tomate, cebolla morada, cilantro, jugo de limón y sal al gusto.

Pon una base de arroz en un bowl, añade los camarones cocidos sobre el arroz y el el pico de gallo tropical por encima.

Si quieres, puedes incluir otros toppings como aguacate, hojas verdes o semillas. Sirve y disfruta.

