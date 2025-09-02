No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así se preparan unas papas crocantes

Utiliza en esta receta nuez moscada o pimienta para resaltar sabores.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
02 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
A estas papas crocantes puedes añadirles tu salsa favorita para saborear.
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.

Gastronomía: Latinoamericana .

Si quieres resaltar sabores usa pimienta o nuez moscada

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 15.

Ingredientes

  • 500 gramos de papas (peladas)
  • 30 gramos de fécula de maíz
  • 1 pizca de sal
  • Harina de trigo (para enharinar la superficie)
  • Aceite vegetal (suficiente para freír)

Preparación

Comencé cortando 500 gramos de papa en pedazos pequeños. Luego, los cociné en agua hirviendo hasta que estuvieron bien suaves.

Escurrí las papas cocidas y las trituré hasta obtener un puré cremoso.

Al puré le añadí una pizca de sal y 30 gramos de fécula de maíz. Mezclé bien hasta integrar todo y obtener una masa uniforme.

Llevé la masa a una superficie enharinada y la extendí con un rodillo. Con un cortador redondo, formé varios círculos. A cada uno le hice dos pequeños orificios como ojos y una sonrisa con ayuda de una pajilla y una cuchara.

Finalmente, freí las caritas en abundante aceite caliente hasta que quedaron doradas y crocantes.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

