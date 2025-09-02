Así se preparan unas papas crocantes

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la papa
Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.
Si quieres resaltar sabores usa pimienta o nuez moscada
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 15.
Ingredientes
- 500 gramos de papas (peladas)
- 30 gramos de fécula de maíz
- 1 pizca de sal
- Harina de trigo (para enharinar la superficie)
- Aceite vegetal (suficiente para freír)
Preparación
Comencé cortando 500 gramos de papa en pedazos pequeños. Luego, los cociné en agua hirviendo hasta que estuvieron bien suaves.
Escurrí las papas cocidas y las trituré hasta obtener un puré cremoso.
Al puré le añadí una pizca de sal y 30 gramos de fécula de maíz. Mezclé bien hasta integrar todo y obtener una masa uniforme.
Llevé la masa a una superficie enharinada y la extendí con un rodillo. Con un cortador redondo, formé varios círculos. A cada uno le hice dos pequeños orificios como ojos y una sonrisa con ayuda de una pajilla y una cuchara.
Finalmente, freí las caritas en abundante aceite caliente hasta que quedaron doradas y crocantes.
