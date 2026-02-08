Bad Bunny en el Super Bowl 2026: recetas puertorriqueñas para celebrar al estilo boricua

Brochetas de pollo con guayaba, bocadillos salados y coquito, algunas de las recetas más populares en Puerto Rico. Foto: Discover Puerto Rico

El Super Bowl no es solo la final del campeonato de la NFL de Estados Unidos, es uno de los mayores eventos culturales del planeta. Se trata de una jornada en la que el deporte, el espectáculo y la gastronomía se cruzan, convocando a miles de personas alrededor de la pantalla y de la cocina.

En 2026, ese ritual suma un giro cultural. El show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, ganador del Grammy al Álbum del Año en 2026, quien ha asegurado que convertirá el escenario en “una gran fiesta” y que llevará “mucha cultura puertorriqueña” al espectáculo.

Será el primer artista en encabezar el descanso del Super Bowl con un repertorio en español, en un show de 13 minutos pensado para que la gente “solo se preocupe por bailar”.

Así que si el escenario cambia de acento, la mesa también puede hacerlo. La cocina puertorriqueña, construida alrededor de la idea de compartir, fritar, marinar y repetir, encaja de forma natural en una fiesta que dura horas y convoca a grupos grandes.

La mesa boricua para el día del partido

La tradición culinaria de Puerto Rico es perfecta para el entretenimiento del día del partido: desde crujientes trozos de cerdo y brochetas de pollo con guayaba hasta sandwichitos para compartir y mucho más.

Estas recetas, junto con recetas de cócteles, están disponibles para descargar en la página The Big Game de Descubre Puerto Rico, permitiendo a los espectadores prepararlas en casa.

Bocadillos salados

Sandwichitos de fiesta

Pequeños sándwiches fríos rellenos con una pasta untable cremosa y salada. Un clásico de reuniones familiares y celebraciones, pensado para alimentar a muchos sin interrumpir el juego.

Rinden hasta 50 porciones, se hacen con antelación y no requieren recalentado. La receta es desarrollada por la chef Mia Castro.

Ingredientes: Spam (carne enlatada), queso cheddar, pimientos rojos asados y mayonesa.

Cómo se preparan:

Se procesa el Spam con el queso, los pimientos y la mayonesa hasta lograr una pasta homogénea. Se unta entre rebanadas de pan blanco suave. Se prensa, se refrigera y se corta en bocados pequeños.

Chicharrones

Dados de cerdo marinados y dorados hasta quedar crujientes por fuera y jugosos por dentro. Uno de los sabores más reconocibles de la isla por su intensidad y textura durante el partido.

Ingredientes: paleta de cerdo, jugo de naranja agria (o cítricos), ajo, adobo (mezcla de especias), aceite de oliva y cebolla.

Cómo se preparan:

Se marina el cerdo con cítricos, ajo, adobo y aceite. Se cocina al horno, parrilla o air fryer hasta dorar intensamente. Se sirve caliente con limón y un dip de mayonesa con salsa de tomate.

Brochetas de pollo con guayaba

Cubos de pollo cubiertos con guayaba y BBQ. Son un equilibrio entre dulce y ahumado. Se comen con la mano y aportan contraste entre frituras.

Ingredientes: muslos de pollo, pasta de guayaba, salsa BBQ ahumada, adobo, aceite de oliva y pan sobao.

Cómo se preparan:

Se marina el pollo con adobo, aceite y parte del glaseado. Se ensarta en brochetas y se hornea o asa. Se barniza nuevamente y se dora hasta caramelizar. Se sirve acompañado de pan tostado con ajillo (mantequilla con ajo).

Clásicos para completar la mesa:

Tostones o patacones: plátano verde frito dos veces, con mojo de ajo.

Alcapurrias: masa de plátano verde y yautía rellena de carne o mariscos.

Bacalaitos: frituras delgadas de bacalao.

Empanadillas: pasteles fritos de carne, pollo o queso.

Sorullitos de maíz: palitos de harina de maíz, suaves por dentro y crujientes por fuera.

Para esta edición, de acuerdo con proyecciones del National Chicken Council citadas por Forbes, se espera que en Estados Unidos se consuman 1.480 millones de alitas de pollo durante el partido.

A esa mesa desbordada se suma otro protagonista habitual: el aguacate para los nachos y otras preparaciones. Con motivo del Super Bowl, México exportó 127.000 toneladas a Estados Unidos entre el 5 y el 31 de enero, un 11 % más que en 2025, según cifras divulgadas por la agencia EFE, en un mercado donde Colombia, Perú y Chile ganan terreno como competidores regionales.

Bebidas: ¡Acho, PR es otra cosa!

Puerto Rico produce más del 70 % del ron que se vende en Estados Unidos; por eso, la coctelería es parte central de la celebración.

Con alcohol

Las recetas propuestas por Rones de Puerto Rico, desarrolladas por Stephen Alonso, incluyen:

Isla Coralina: ron CAPÓ, tamarindo, maracuyá, guayaba y cítricos.

Verde Montaña: Don Q Cristal, recao —mezcla de hierbas caribeñas—, jengibre y limón.

Coco del Sur: Ron Barrilito, agua de coco, canela y clavo.

Arena y Sal: ron blanco, piña, pomelo rosado y borde de sal y tajín.

Sin alcohol

Coquito sin alcohol: coco y especias.

Avena puertorriqueña: bebida fría, espesa y saciante.

Juguito de parcha: maracuyá ácido y aromático.

¿Y el cóctel oficial de la gira de Bad Bunny?

Como reseñamos anteriormente en El Espectador, la llegada de Bad Bunny a Colombia con su gira Debí tirar más fotos estuvo acompañada de una propuesta bebible propia, desarrollada junto a Hennessy.

DTMF World Tour – Hennessy de coco

Ingredientes : 30 ml de Hennessy VSOP, agua de coco, guayaba, jugo de piña, jugo de limón y jarabe.

Preparación: se agita con hielo, se sirve frío y se decora con hojas de piña.

Puede leer: ¿Cómo se prepara el cóctel oficial de la gira de Bad Bunny? Receta e ingredientes

Watch party boricua: el complemento de Discover Puerto Rico

Además de las recetas, Discover Puerto Rico propone vivir el Super Bowl con The Plena Game Report, una transmisión bilingüe (inglés y español) pensada como segunda pantalla y disponible en YouTube.

Conducida por Isiah Pacheco, junto al actor Amaury Nolasco, el analista Felipe Martínez y el grupo Plena Libre, el programa suma comentarios culturales del partido y del medio tiempo, segmentos de coctelería y cocina —con Stephen Alonso y la chef Mia Castro— y espacios interactivos con reacciones de los aficionados.

La propuesta busca llevar a la noche del Super Bowl la energía, el humor y el ritmo de una celebración puertorriqueña en casa.

Para no perder el estilo

El cruce cultural de 2026 también se viste. La NFL y Bad Bunny lanzaron una colección oficial de merchandising que, por primera vez, incorpora traducciones al español en productos con licencia oficial bajo el nombre “Súper Tazón”.

A esto se suma el segundo drop de la colaboración New Era x NFL x Bad Bunny, con gorras edición especial en silueta 19TWENTY: base negra, referencias al Levi’s Stadium y al Área de la Bahía de San Francisco, el número romano del evento y el bordado Bad Bunny 2026.

New Era, gorra oficial de la NFL desde 2012, refuerza así su presencia en el Halftime Show y en el imaginario visual del Super Bowl, conectando deporte, música y cultura urbana.

¿A qué hora es el Super Bowl y por cuál canal se puede ver?

El Super Bowl LX arrancará este domingo con el kickoff a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, y la transmisión en vivo del partido estará disponible a través de ESPN 2 y ESPN en Disney+, con amplia previa desde horas antes para ir calentando motores.

El espectáculo de medio tiempo con Bad Bunny se vivirá durante la pausa entre el segundo y tercer cuarto del juego, alrededor de las 8:00 p.m., una vez que hayan transcurrido los primeros períodos de juego.

El Super Bowl 2026 promete cifras récord, un medio tiempo histórico y una mesa que puede cambiar de acento.

Entre cerdo crujiente, guayaba, coco y ron, celebrar al estilo boricua es otra forma de vivir la noche más grande del fútbol americano.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com), al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Kevin Ramírez (kramirez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦🥩🥧