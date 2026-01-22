Logo El Espectador
¿Cómo se prepara el cóctel oficial de la gira de Bad Bunny? Receta e ingredientes

La propuesta líquida elaborada con coñac, agua de coco, guayaba, jugo de piña, jugo de limón, jarabe tipo syrup y hojas de piña, celebra la unión entre música, identidad y creatividad.

Redacción Gastronomía y recetas
22 de enero de 2026 - 11:30 p. m.
Aliste su paladar y empiece a brindar desde ya por la llegada de Benito Antonio Martínez Ocasio a Colombia. Sí, el “Conejo Malo” ya se encuentra en Medellín, ciudad en la que ofrecerá tres conciertos con canciones exclusivas y un setlist fijo que deleitará a sus seguidores.

Con su gira ‘Debí tirar más fotos’, el cantante no solo pondrá a cantar a sus miles de fanáticos, sino que además estos, disfrutarán a la entrada de su esperado show un cóctel que celebra la unión entre música, identidad y creatividad. Hennessy, uno de los coñac más reconocidos de la gastronomía líquida, se dio a la tarea de crear una bebida en colaboración con Benito, donde el sabor del coñac, agua de coco, guayaba, jugo de piña, jugo de limón, jarabe tipo syrup y hojas de piña, se fusionarán para disfrutar de una velada increíble y deliciosa.

Aunque el cóctel no se venderá dentro del Estadio Atanasio Girardot en Medellín, quienes vayan a corear las canciones del puertorriqueño recibirán previo al evento, la emblemática bebida que sostiene la autenticidad del artista desde la coctelería.

Bad Bunny se presenta en Perú durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos'.
Bad Bunny se presenta en Perú durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos'.
Foto: EFE - Sebastián Blanco

Receta: así se prepara el cóctel oficial del DTMF World Tour: Hennessy de coco

Ingredientes (para 1 cóctel)

30 ml de Hennessy VSOP

30 ml de agua de coco

15 ml de guayaba

7.5 ml de jugo de piña

7.5 ml de jugo de limón

3.75 ml de jarabe tipo syrup

2 hojas de piña

Preparación:

En una coctelera llena de hielo, añadir todos los ingredientes. Agita hasta que esté bien frío.

Colar el cóctel en un vaso con hielo y decorar con dos hojas de piña.

Puede interesarle: Canciones exclusivas de Bad Bunny en sus conciertos y setlist de Colombia

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

