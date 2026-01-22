¿Cómo se prepara el cóctel oficial de la gira de Bad Bunny? Receta e ingredientes

Escucha este artículo
Aliste su paladar y empiece a brindar desde ya por la llegada de Benito Antonio Martínez Ocasio a Colombia. Sí, el “Conejo Malo” ya se encuentra en Medellín, ciudad en la que ofrecerá tres conciertos con canciones exclusivas y un setlist fijo que deleitará a sus seguidores.
Con su gira ‘Debí tirar más fotos’, el cantante no solo pondrá a cantar a sus miles de fanáticos, sino que además estos, disfrutarán a la entrada de su esperado show un cóctel que celebra la unión entre música, identidad y creatividad. Hennessy, uno de los coñac más reconocidos de la gastronomía líquida, se dio a la tarea de crear una bebida en colaboración con Benito, donde el sabor del coñac, agua de coco, guayaba, jugo de piña, jugo de limón, jarabe tipo syrup y hojas de piña, se fusionarán para disfrutar de una velada increíble y deliciosa.
Aunque el cóctel no se venderá dentro del Estadio Atanasio Girardot en Medellín, quienes vayan a corear las canciones del puertorriqueño recibirán previo al evento, la emblemática bebida que sostiene la autenticidad del artista desde la coctelería.
Receta: así se prepara el cóctel oficial del DTMF World Tour: Hennessy de coco
Ingredientes (para 1 cóctel)
30 ml de Hennessy VSOP
30 ml de agua de coco
15 ml de guayaba
7.5 ml de jugo de piña
7.5 ml de jugo de limón
3.75 ml de jarabe tipo syrup
2 hojas de piña
Preparación:
En una coctelera llena de hielo, añadir todos los ingredientes. Agita hasta que esté bien frío.
Colar el cóctel en un vaso con hielo y decorar con dos hojas de piña.
