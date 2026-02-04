Colombia, entre las 25 mejores cocinas del mundo: así quedó el top 100 de TasteAtlas

TasteAtlas publicó su listado global y Colombia vuelve a aparecer entre las cocinas mejor valoradas del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto - MattiaATH

Hablar de las cocinas del mundo es hablar de identidad, memoria y cultura. De cómo un producto termina representando a un país entero, de cómo una receta nace en un territorio y luego viaja con las migraciones, se adapta a otros climas, a otros ingredientes y a otras formas de comer.

También de cómo el gusto termina ordenando tradiciones, poniendo en primer plano ciertos ingredientes y dándole valor a formas de cocinar que nacen en la casa, en la calle o en la comida de todos los días, lejos de restaurantes o premios.

Con esa lógica, el medio especializado TasteAtlas elaboró su listado de “Las 100 mejores cocinas del mundo”, un ejercicio que busca trazar un mapa global del sabor a partir de 590.228 calificaciones válidas y 18.912 alimentos evaluados, entre platos, productos e ingredientes tradicionales.

El resultado es una fotografía amplia, diversa y provocativa: cocinas históricas que se mantienen en la cima por la solidez de sus ingredientes y técnicas, tradiciones que se afianzan con el tiempo y, en el caso de Colombia, una presencia que ya es recurrente por su sabor, la diversidad de sus productos y la manera en que las preparaciones tradicionales han sido valoradas por los extranjeros.

Las cinco cocinas mejor valoradas

1. Cocina italiana — 4,64

Italia lidera el ranking porque su cocina funciona como un sistema claro, reconocible y fácil de replicar en cualquier parte del mundo. Sus platos y productos parten de pocos ingredientes, pero con procesos muy definidos.

Sus imperdibles son la Pizza Napoletana (4,8), el segundo plato mejor calificado del mundo en 2025 por TasteAtlas, es una pizza de masa blanda y aireada, elaborada con harina, agua, levadura y sal, cubierta con tomate y mozzarella, y cocida rápidamente en horno de leña. Se distingue por su borde inflado, su centro húmedo y su equilibrio entre acidez, grasa y fermentación.

El Parmigiano Reggiano (4,7) es un queso duro, de larga maduración, hecho con leche de vacas semidesnatada y sin aditivos. Se consume rallado o fundido, y aporta sabor intenso y umami a pastas, risottos y sopas. El Prosciutto di San Daniele (4,7) es un jamón curado al aire, de sabor suave y ligeramente dulce, que se come en lonchas finas y suele acompañar panes, quesos o frutas.

El Tartufo bianco d’Alba (4,8) es una trufa blanca silvestre, muy aromática, que no se cocina: se ralla en crudo sobre pastas o huevos para potenciar el sabor del plato.

2. Cocina griega — 4,60

La cocina griega se basa en ingredientes frescos y poco transformados, donde el sabor depende directamente del origen del producto.

Sus imperdibles son el Finiki Lakonias (4,8) un aceite de oliva extra virgen de alta calidad obtenido de aceitunas Koroneiki (70%), Tsounati (25%) y Asprolia (5%), que se usa como aderezo para diversas ensaladas griegas.

La Fava Santorinis (4,7) es un puré espeso hecho con una legumbre amarilla cultivada en suelos volcánicos, servido con cebolla, aceite de oliva y hierbas.

Los Fystiki Aeginas (4,7) son pistachos de la isla de Egina, consumidos solos o en preparaciones dulces y saladas. El Kontosouvli (4,7) es carne de cerdo o cordero asada lentamente en un espetón, sazonada con hierbas y especias, cortada en trozos grandes y servida caliente.

3. Cocina peruana — 4,54

La cocina peruana destaca por la variedad de ingredientes y por el uso técnico de ajíes, hierbas y productos marinos.

Sus imperdibles son el ají criollo (4,7) es una base hecha con ají amarillo, cebolla y especias, que se utiliza para dar sabor a guisos, arroces y salsas. La salsa ocopa (4,8) es una salsa espesa preparada con ají amarillo, queso fresco, leche y hierbas, que se sirve tradicionalmente sobre papas cocidas.

Las conchitas a la parmesana (4,7) son vieiras gratinadas con queso, mantequilla y vino, que resalta el sabor del molusco. El pollo a la brasa (4,6) es pollo marinado con especias y asado a rotación, de piel crocante y carne jugosa, uno de los platos más consumidos del país.

4. Cocina portuguesa — 4,53

La cocina portuguesa se apoya en productos curados, aceites y una fuerte tradición de panadería y pastelería.

Sus imperdibles son el Presunto do Alentejo (4,7) es un jamón curado de cerdo criado en libertad, de sabor intenso y textura firme. El Azeite de Trás-os-Montes (4,7) es un aceite de oliva usado tanto para cocinar como para aliñar, con sabor marcado y ligeramente amargo.

El Pastel de Belém (4,7) es una tarta de hojaldre rellena de crema de huevo, horneada hasta quedar caramelizada en la superficie, uno de los dulces más reconocidos de Portugal.

5. Cocina española — 4,53

España figura en el top 5 por la fuerza de sus productos protegidos y su diversidad regional.

El jamón 100 % ibérico de bellota (4,8) proviene de cerdos alimentados con bellotas, curado durante años, de sabor profundo y textura untuosa. El melocotón de Calanda (4,8) son los famosos frutos cultivados en Aragón y únicos por su gran tamaño, dulzor y sabor.

El pimentón de la Vera (4,7) es un pimentón ahumado, usado para dar color y sabor a guisos, embutidos y arroces. El azafrán de La Mancha (4,7) es una especia muy aromática que se utiliza en pequeñas cantidades para perfumar platos como arroces y sopas.

¿Cómo le fue a Colombia?

Cocina colombiana — #23 (4,31)

En el caso colombiano, TasteAtlas no destaca platos complejos ni preparaciones de ocasión especial. Lo que aparece son alimentos de la cocina cotidiana.

• Café de Colombia (4,6): grano reconocido por perfil aromático, trazabilidad y consistencia.

• Pan de bono (4,6): producto de panadería, con técnica clara y consumo transversal.

• Suero (4,6): derivado lácteo fermentado, fundamental en la cocina del Caribe colombiano.

• Calentado (4,5): preparación basada en la reutilización de alimentos cocidos.

• Hogao (4,4): sofrito base que estructura múltiples platos, a partir de tomate, cebolla, ajo y aceite.

Top 100 de las mejores cocinas del mundo en 2025

1. Italiana — 4,64

2. Griega — 4,60

3. Peruana — 4,54

4. Portuguesa — 4,53

5. Española — 4,53

6. Japonesa — 4,49

7. Turca — 4,49

8. China — 4,48

9. Francesa — 4,48

10. Indonesia — 4,48

11. Mexicana — 4,46

12. Serbia — 4,45

13. India — 4,43

14. Polaca — 4,42

15. Estadounidense — 4,42

16. Vietnamita — 4,36

17. Brasileña — 4,36

18. Croata — 4,35

19. Coreana — 4,34

20. Libanesa — 4,34

21. Georgiana — 4,32

22. Húngara — 4,32

23. Colombiana — 4,31

24. Tailandesa — 4,29

25. Filipina — 4,28

26. Argentina — 4,27

27. Alemana — 4,27

28. Rusa — 4,27

29. Malasia — 4,26

30. Marroquí — 4,25

31. Rumana — 4,25

32. Chilena — 4,25

33. Checa — 4,25

34. Sudafricana — 4,23

35. Búlgara — 4,23

36. Austríaca — 4,23

37. Palestina — 4,23

38. Egipcia — 4,22

39. Etíope — 4,22

40. Canadiense — 4,20

41. Tunecina — 4,20

42. Iraní — 4,20

43. Ucraniana — 4,19

44. Lituana — 4,19

45. Siria — 4,18

46. Argelina — 4,18

47. Neerlandesa — 4,18

48. Saudí — 4,17

49. Ecuatoriana — 4,17

50. Inglesa — 4,16

51. Sueca — 4,14

52. Bosnia y Herzegovina — 4,14

53. Macedonia del Norte — 4,14

54. Venezolana — 4,11

55. Danesa — 4,11

56. Trinidad y Tobago — 4,11

57. Nicaragüense — 4,08

58. Puertorriqueña — 4,08

59. Libia — 4,08

60. Bengalí — 4,08

61. Australiana — 4,07

62. Sri Lanka — 4,07

63. Finlandesa — 4,07

64. Jordana — 4,07

65. Boliviana — 4,06

66. Noruega — 4,06

67. Azerbaiyana — 4,06

68. Belga — 4,05

69. Cubana — 4,05

70. Suiza — 4,05

71. Iraquí — 4,05

72. Uruguaya — 4,04

73. Pakistaní — 4,04

74. Afgana — 4,03

75. Eslovaca — 4,02

76. Eritrea — 4,02

77. Albanesa — 4,00

78. Escocesa — 4,00

79. Bielorrusa — 4,00

80. Irlandesa — 3,99

81. Haitiana — 3,99

82. Dominicana — 3,99

83. Paraguaya — 3,99

84. Eslovena — 3,98

85. Costarricense — 3,98

86. Bahameña — 3,97

87. Armenia — 3,97

88. Letona — 3,96

89. Estonia — 3,96

90. Singapurense — 3,95

91. Montenegro — 3,95

92. Guatemalteca — 3,95

93. Israelí — 3,94

94. Maltesa — 3,94

95. Nigeriana — 3,94

96. Laos — 3,94

97. Keniana — 3,93

98. Kazaja — 3,92

99. Catarí — 3,90

100. Chipriota — 3,90

